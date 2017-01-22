Неделя большого хоккея в Уфе завершилась Матчем звёзд КХЛ
22.01.2017, 20:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 января на льду "Уфа-Арены" состоялся Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги – центральное событие Недели звёзд хоккея – 2017.
Перед началом спортивного праздника хоккеистов и болельщиков поприветствовали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
"Спасибо вам за то, что вы здесь сегодня, на этом замечательном празднике – Неделе звёзд хоккея, – сказал Хамитов. – Хочу выразить от вашего имени слова огромной благодарности Континентальной хоккейной лиге, Международной федерации хоккея, нашим замечательным игрокам, тренерам, ветеранам, участникам "Золотой шайбы" за это великолепное зрелище. Да здравствует хоккей!"
Матч звёзд КХЛ впервые в истории прошёл в новом формате – в рамках турнира четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона лиги. В каждой из звёздных сборных выступили по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырёх лучших участников Кубка Вызова МХЛ. Составы команд были сформированы в три этапа: голосованием болельщиков, представителей средств массовой информации и самой лиги.
Уфимский клуб "Салават Юлаев" представляли защитники Захар Арзамасцев и Сами Лепистё, нападающие Кирилл Капризов и Энвер Лисин, выступившие за Дивизион Чернышёва, а игрок "Толпара" Кирилл Цулыгин выступил за Дивизион Тарасова.
В полуфинале Восточной конференции Дивизион Чернышёва одолел соперников из Дивизиона Харламова со счётом 4:3. В полуфинале Западной конференции сильнее оказались хоккеисты Дивизиона Тарасова, победившие Дивизион Боброва со счётом 6:2. Финальный поединок между Востоком и Западом завершился победой Дивизиона Чернышёва со счётом 3:2.
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги – ежегодный праздник с участием лучших игроков, выступающих в Чемпионате КХЛ – в 2017 году проводится в девятый раз и впервые в формате Недели звёзд хоккея
Решение о предоставлении Уфе права проведения Матча звёзд КХЛ было принято после изучения поступивших в лигу заявок от четырёх городов-кандидатов, в число которых также вошли Астана, Владивосток и Тольятти, а также с учётом результатов онлайн-голосования болельщиков. Столица Башкортостана стала вторым после Челябинска "восточным" городом, который удостоился права проведения главного шоу КХЛ.
В мае Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Валерий Нургутдинов подписали соглашение между Правительством РБ, Континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом "Салават Юлаев" о проведении Матча звёзд КХЛ 2017 года в Уфе. Чернышенко отметил, что предложение республики организовать целую Неделю звёзд хоккея во многом обусловило победу уфимской заявки.
Перед началом спортивного праздника хоккеистов и болельщиков поприветствовали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
"Спасибо вам за то, что вы здесь сегодня, на этом замечательном празднике – Неделе звёзд хоккея, – сказал Хамитов. – Хочу выразить от вашего имени слова огромной благодарности Континентальной хоккейной лиге, Международной федерации хоккея, нашим замечательным игрокам, тренерам, ветеранам, участникам "Золотой шайбы" за это великолепное зрелище. Да здравствует хоккей!"
Матч звёзд КХЛ впервые в истории прошёл в новом формате – в рамках турнира четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона лиги. В каждой из звёздных сборных выступили по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырёх лучших участников Кубка Вызова МХЛ. Составы команд были сформированы в три этапа: голосованием болельщиков, представителей средств массовой информации и самой лиги.
Уфимский клуб "Салават Юлаев" представляли защитники Захар Арзамасцев и Сами Лепистё, нападающие Кирилл Капризов и Энвер Лисин, выступившие за Дивизион Чернышёва, а игрок "Толпара" Кирилл Цулыгин выступил за Дивизион Тарасова.
В полуфинале Восточной конференции Дивизион Чернышёва одолел соперников из Дивизиона Харламова со счётом 4:3. В полуфинале Западной конференции сильнее оказались хоккеисты Дивизиона Тарасова, победившие Дивизион Боброва со счётом 6:2. Финальный поединок между Востоком и Западом завершился победой Дивизиона Чернышёва со счётом 3:2.
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги – ежегодный праздник с участием лучших игроков, выступающих в Чемпионате КХЛ – в 2017 году проводится в девятый раз и впервые в формате Недели звёзд хоккея
Решение о предоставлении Уфе права проведения Матча звёзд КХЛ было принято после изучения поступивших в лигу заявок от четырёх городов-кандидатов, в число которых также вошли Астана, Владивосток и Тольятти, а также с учётом результатов онлайн-голосования болельщиков. Столица Башкортостана стала вторым после Челябинска "восточным" городом, который удостоился права проведения главного шоу КХЛ.
В мае Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Валерий Нургутдинов подписали соглашение между Правительством РБ, Континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом "Салават Юлаев" о проведении Матча звёзд КХЛ 2017 года в Уфе. Чернышенко отметил, что предложение республики организовать целую Неделю звёзд хоккея во многом обусловило победу уфимской заявки.