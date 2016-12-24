Нижегородские правоохранители выявили факты нарушений миграционного законодательства
24.12.2016, 22:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря 2016 года сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из УФСБ России по региону проведены оперативно-профилактические мероприятия на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
Во время проведения мероприятия сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 7 фактов нарушения миграционного законодательства.
За нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации к ответственности привлечены три человека.
За нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации составлено четыре административных протокола в соответствии с частью 1.1. статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации».
Во время проведения мероприятия сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 7 фактов нарушения миграционного законодательства.
За нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации к ответственности привлечены три человека.
За нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации составлено четыре административных протокола в соответствии с частью 1.1. статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации».