ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе 22 мая прошли парламентские слушания, посвящённые обсуждению правительственного законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

"Было высказано достаточно большое количество точек зрения. Но никто из присутствующих не подверг сомнению, что такой компенсационный фонд нужен, что государство должно играть очень существенную роль с точки зрения гарантий прав и возможностей, которые даются нашим гражданам при заключении договора долевого участия", - рассказал председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, подводя итоги состоявшегося обсуждения.

Парламентарий отметил, что договора долевого участия весьма популярный и выгодный способ приобретения жилья, поэтому нужно всех граждан, которые заключили такой договор, защитить. "Другое дело, что большое количество вопросов и споров вызвано тем, как будет формироваться этот фонд, каким образом будут средства из этого фонда расходоваться, на каком основании, насколько прозрачно", - добавил Николаев.

"Если мы говорим об участии государства, то мы должны относиться к данному фонду и к средствам, которые в нём аккумулируются, как к квазигосударственным средствам. И поэтому весь процесс принятия решений должен быть максимально прозрачным. Вот этого, к сожалению, пока в законопроекте нет, и мы, конечно, будем над этим работать", - подчеркнул глава думского комитета.

Кроме того, по словам Николаева, достаточно остро стоит вопрос размера обязательных отчислений в государственный компенсационный фонд, которые будут делать застройщики с каждого договора долевого участия.

"Мы слышали до этого, что это приблизительно 1%. Отлично. На сегодняшний день приблизительно такие же деньги застройщики тратят на страхование. Но сегодня на парламентских слушаниях мы услышали, что пока размер этого платежа не определён, а это значит, что мы пока не знаем, насколько большие риски удорожания договора, удорожания самого жилья, которое продаётся через долевое строительство", - пояснил депутат.