В Приморье отмечены низкие темпы роста цен на социально значимые продукты питания



Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, стоимость потребительской корзины в январе составила 5 047,74 рублей. На прошлой неделе в регионе произошло снижение цен сразу на несколько товаров.



«По данным Приморкстата снизились цены на полукопчёную колбасу, мороженую рыбу, яйца, сахар, чай, муку пшеничную, хлеб, гречку и макароны», – сказали специалисты.



Традиционно в осенне-зимний период отмечается повышение цен на овощи, что связано с увеличением затрат на хранение продукции.



«Так, на минувшей неделе на морковь, лук репчатый, капусту, картофель отмечен небольшой рост среднекраевых розничных цен от 0,5% до 3,3%. Вместе с тем, свежие огурцы, помидоры подешевели на 0,3%-0,4%», – подчеркнули в департаменте.



Специалисты отмечают, что индекс потребительских цен на все продовольственные товары остаётся на всероссийском уровне – 100,6%.



«По данным Минэкономразвития среди 85 субъектов РФ по социально значимым продовольственным товарам Приморье в январе находится на 62 месте, по продовольственным – на 55-м. При этом первое место в данном рейтинге является худшим показателем», – добавили они.



Напомним, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.



Под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов её работы – формирование в краевом предприятии «Госпродагентство» запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.