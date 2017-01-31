"Ночной охотник" вошёл в рейтинг самого грозного российского оружия
31.01.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник» производства ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) вошёл в семёрку самого грозного российского оружия по версии американского издания «Business Insider».
Ми-28Н по классификации НАТО имеет обозначение «Опустошитель». В российских войсках вертолёт прозвали «Ночным охотником» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Разработчики вертолёта, МВЗ им. М.Л. Миля, учитывали тот факт, что в ходе любого вооружённого конфликта противник пользуется преимуществами ночного времени суток для перегруппировки и нанесения внезапных ударов, после чего беспрепятственно скрывается из зоны поражения. Противостоять подобной тактике может только хорошо вооруженный высокоманевренный боевой вертолёт.
Огневая мощь – одно из наиболее ценных преимуществ Ми-28Н. Вооружение вертолёта включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ракет «Атака» класса «воздух-земля» и «Игла» класса «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения, а также блоков Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 и С-13.
Все жизненно важные системы и агрегаты вертолёта, а также кабина экипажа надёжно бронированы, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Экипаж вертолёта Ми-28Н размещён в отдельных, тандемно расположенных кабинах, благодаря чему достигается хороший обзор и надёжная защита лётчиков. Эргономика кабин доведена конструкторами «Ночного охотника» до совершенства.
В числе преимуществ вертолёта - устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счёт применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Помимо прочего, Ми-28Н отличается минимально возможной акустической заметностью для наземных средств обнаружения. Ми-28Н – стал первым российским боевым вертолётом, оборудованным современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.
В 2016 году на «Роствертоле» запущена в серию модификация «Ночного охотника» Ми-28УБ с двойной системой управления. Наряду с основной ударной функцией он может выполнять задачи по подготовке и обучению лётного состава. Создание вертолёта с двойным управлением является логическим продолжением развития концепции армейского ударного вертолёта. В 2017 году начнутся поставки нового вертолёта в подразделения Воздушно-космических сил России.
Ми-28Н по классификации НАТО имеет обозначение «Опустошитель». В российских войсках вертолёт прозвали «Ночным охотником» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Разработчики вертолёта, МВЗ им. М.Л. Миля, учитывали тот факт, что в ходе любого вооружённого конфликта противник пользуется преимуществами ночного времени суток для перегруппировки и нанесения внезапных ударов, после чего беспрепятственно скрывается из зоны поражения. Противостоять подобной тактике может только хорошо вооруженный высокоманевренный боевой вертолёт.
Огневая мощь – одно из наиболее ценных преимуществ Ми-28Н. Вооружение вертолёта включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ракет «Атака» класса «воздух-земля» и «Игла» класса «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения, а также блоков Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 и С-13.
Все жизненно важные системы и агрегаты вертолёта, а также кабина экипажа надёжно бронированы, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Экипаж вертолёта Ми-28Н размещён в отдельных, тандемно расположенных кабинах, благодаря чему достигается хороший обзор и надёжная защита лётчиков. Эргономика кабин доведена конструкторами «Ночного охотника» до совершенства.
В числе преимуществ вертолёта - устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счёт применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Помимо прочего, Ми-28Н отличается минимально возможной акустической заметностью для наземных средств обнаружения. Ми-28Н – стал первым российским боевым вертолётом, оборудованным современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.
В 2016 году на «Роствертоле» запущена в серию модификация «Ночного охотника» Ми-28УБ с двойной системой управления. Наряду с основной ударной функцией он может выполнять задачи по подготовке и обучению лётного состава. Создание вертолёта с двойным управлением является логическим продолжением развития концепции армейского ударного вертолёта. В 2017 году начнутся поставки нового вертолёта в подразделения Воздушно-космических сил России.