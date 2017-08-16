Новая разработка "Калашникова" - электромотоциклы – предназначена для ДПС
16.08.2017, 20:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе форума "Армия-2017", который будет проходить с 22 по 27 августа, столичной полиции передадут для испытаний тестовые образцы российских электромотоциклов, разработанных концерном "Калашников".
Электромотоциклы предназначены для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Запас хода на одной зарядке у этих мотоциклов составляет до 150 км. Максимальная мощность – 15 квт.
Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные испытания.
"Мы представили несколько гражданских разработок правительству Москвы и ГИБДД, - рассказал генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко. - В ближайшее время перейдём на тестовую эксплуатацию. Надеемся, техника понравится, а все замечания, которые получим – оперативно устраним".
Электромотоциклы предназначены для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Запас хода на одной зарядке у этих мотоциклов составляет до 150 км. Максимальная мощность – 15 квт.
Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные испытания.
"Мы представили несколько гражданских разработок правительству Москвы и ГИБДД, - рассказал генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко. - В ближайшее время перейдём на тестовую эксплуатацию. Надеемся, техника понравится, а все замечания, которые получим – оперативно устраним".
Источник: Автостат