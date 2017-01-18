Новогодние ели и праздничную иллюминацию в Москве разберут до 19 января
18.01.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новогодние ели и праздничную иллюминацию в Москве разберут до 19 января, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«До 19 января будут демонтированы новогодние элементы оформления города, в том числе объёмные декоративные конструкции, световые фонтаны и другие объекты праздничного убранства», — рассказал он.
Пётр Бирюков добавил, что основные элементы инсталляций, украшающих городские площади и улицы, останутся радовать москвичей до второй половины февраля.
В декабре на улицах Москвы появились объёмные световые скульптуры и инсталляции. Это световые фонтаны, ажурные арки, горы подарков, звёздное небо и другие. На каждой улице создали оригинальные элементы освещения. Поздравления с праздниками транслировали на медиафасадах Центрального телеграфа и на 40 цифровых билбордах. Новогодние ели украсили световыми и матовыми шарами красного, золотого, оранжевого, серебряного, фиолетового и синего цветов. Шарики с фирменной символикой и цифрой 2017 подсветили изнутри. Также ели украсили наконечниками в виде жар-птицы, сверкающими апельсиновыми дольками, варежками и валенками со снегирями и другими рисунками.
«До 19 января будут демонтированы новогодние элементы оформления города, в том числе объёмные декоративные конструкции, световые фонтаны и другие объекты праздничного убранства», — рассказал он.
Пётр Бирюков добавил, что основные элементы инсталляций, украшающих городские площади и улицы, останутся радовать москвичей до второй половины февраля.
В декабре на улицах Москвы появились объёмные световые скульптуры и инсталляции. Это световые фонтаны, ажурные арки, горы подарков, звёздное небо и другие. На каждой улице создали оригинальные элементы освещения. Поздравления с праздниками транслировали на медиафасадах Центрального телеграфа и на 40 цифровых билбордах. Новогодние ели украсили световыми и матовыми шарами красного, золотого, оранжевого, серебряного, фиолетового и синего цветов. Шарики с фирменной символикой и цифрой 2017 подсветили изнутри. Также ели украсили наконечниками в виде жар-птицы, сверкающими апельсиновыми дольками, варежками и валенками со снегирями и другими рисунками.