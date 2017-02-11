ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечером 10 февраля 2017 года мать 7-летней девочки оставила свою дочь под присмотром 56-летней бабушки. Около 21 часа пожилая женщина, находясь у себя в квартире, после принятия спиртного ударила свою внучку по голове, предположительно бутылкой. Девочка выбежала в подъезд и попросила помощи у соседей, которые вызвали бригаду скорой помощи.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В настоящий момент девочка вместе с матерью находятся в больнице, состояние здоровья ребёнка оценивается как удовлетворительное.