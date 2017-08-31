ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Новосибирский областной суд начал рассмотрение по существу уголовного дела Анатолия Радченко. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации ему инкриминирован ряд особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.1 ст.209, п.п. «а», «д», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст. 222, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 163, ч.2 ст. 213, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, бандитизм, убийства и покушения на убийство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, вымогательство и мошенничество).

Следствие полагает, что Радченко по прозвищу «Челентано» в «преступном сообществе Трунова» руководил группой «киллеров», а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества Трунова - Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске. В 2014 году он был задержан на территории Австрийской Республики и экстрадирован в Россию.

В период с 1997 по 2009 годы Радченко руководил структурными подразделениями преступного сообщества, в том числе устойчивой вооружённой группой (бандой), созданной им совместно с Труновым в целях нападения на граждан. Он причастен к убийству М.Нагибова в 1997 году, убийству Б.Гелашвили в 2000 году, убийству А.Дабеева в 2002 году, убийству Н.Акеньшина в 2004 году, покушению на убийство Ф.Хачатряна в 1999 году, покушению на убийство Е.Сядчикова в 2003 году, покушению на убийство А.Боженко в 2004 году, а также незаконному приобретению, передаче, хранению, перевозке и ношению огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывных устройств, совершённых организованной группой в период 2001 – 2009 годов.

Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 год у предпринимателя, в целях получения имущества в крупном размере; хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО «Центр-Систем»; покушение на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО «Бархат». Все эти преступления также совершены организованной группой.

В результате кропотливой работы следствием собрана обширная доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к инкриминируемым ему деяниям, что и послужило основанием для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.