Новосибирский областной суд рассмотрит дело предполагаемого шефа группировки киллеров
Следствие полагает, что Радченко по прозвищу «Челентано» в «преступном сообществе Трунова» руководил группой «киллеров», а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества Трунова - Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске. В 2014 году он был задержан на территории Австрийской Республики и экстрадирован в Россию.
В период с 1997 по 2009 годы Радченко руководил структурными подразделениями преступного сообщества, в том числе устойчивой вооружённой группой (бандой), созданной им совместно с Труновым в целях нападения на граждан. Он причастен к убийству М.Нагибова в 1997 году, убийству Б.Гелашвили в 2000 году, убийству А.Дабеева в 2002 году, убийству Н.Акеньшина в 2004 году, покушению на убийство Ф.Хачатряна в 1999 году, покушению на убийство Е.Сядчикова в 2003 году, покушению на убийство А.Боженко в 2004 году, а также незаконному приобретению, передаче, хранению, перевозке и ношению огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывных устройств, совершённых организованной группой в период 2001 – 2009 годов.
Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 год у предпринимателя, в целях получения имущества в крупном размере; хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО «Центр-Систем»; покушение на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО «Бархат». Все эти преступления также совершены организованной группой.
В результате кропотливой работы следствием собрана обширная доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к инкриминируемым ему деяниям, что и послужило основанием для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.