ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в этом году получит ещё 13 современных электричек с биотуалетами, климат-контролем и Wi-Fi.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, они выйдут на Рижское и Киевское направления Московской железной дороги.

«До конца 2017 года ЦППК полностью обновит парк подвижного состава депо “Нахабино” и частично - депо “Апрелевка”. Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Они приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, там также предусмотрены места для провоза велосипедов. Вагоны оборудованы камерами и системой видеорегистрации», — пояснил Максим Ликсутов.

По словам заммэра, безопасность пассажиров в новых составах обеспечивается благодаря электрическим стоп-кранам, крэш-системам, электропневматическим тормозам и прочим современным технологическим решениям.

Электропоезда постоянного тока ЭП2Д в 2016 году прошли испытания и получили сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Он гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров. Сейчас 14 таких поездов перевозят пассажиров на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги.

13 новых электропоездов (143 вагона) ЦППК получит в лизинг сроком на 15 лет с правом дальнейшего выкупа по остаточной стоимости. Новый подвижной состав производится на Демиховском машиностроительном заводе.