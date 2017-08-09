ОРЕАНДА-НОВОСТИ В августе издадут второй том Красной книги Алтайского края «Животный мир». В него вошли 164 вида животных. В книге несколько разделов: исчезнувшие, редкие, виды, которые находятся под угрозой вымирания и требуют особого внимания.



Ряд объектов из прежней версии книги исключены, поскольку больше не нуждаются в особой охране. Например, птицы кеклик и крапивник. Но под охрану попали сибирская минога, западный щитомордник, домовый сыч, лесостепной сурок. «Несмотря на эти изменения цели и задачи Красной книги остаются прежними. Это инструмент, который помогает сохранить жизни многих исчезающих существ. Кроме того, Красная книга помогает составить представление по распространению и численности популяций, тенденциям их изменения, угрозам, которые создает человек», - говорится в сообщении Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.



Красную книгу переиздают каждые 10 лет. Новое издание станет третьим. Над созданием Красной книги трудились ученые, специалисты, учителя и школьники края.



Первый том Красной книги, посвященный редким растениям региона, уже издан. В него вошли 202 объекта растительного мира, подлежащие охране на территории края. Когда будет издан том о редких животных, книги передадут ученым, представителям власти, в учебные заведения. С электронным вариантом Красной книги Алтайского края можно ознакомиться на сайте Минприроды региона.