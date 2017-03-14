ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, заключило контракт с АО "Адмиралтейские верфи" на поставку металлургических заготовок для дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".

ОМЗ-Спецсталь изготовит для дизель-электрических подводных лодок заготовки с мехобработкой из специальных марок стали.

Стоит отметить, что это не первое сотрудничество предприятия с Адмиралтейскими верфями. Ранее предприятие ОМЗ-Спецсталь уже изготовило и отгрузило в адрес заказчика поковки и листовой прокат для серии из шести кораблей проекта 636 "Варшавянка" для Военно-морского флота России.

Подводная лодка "Колпино", завершающая в серии из шести кораблей, передана в состав ВМФ РФ в ноябре 2016 года. Специалисты ОМЗ-Спецсталь приняли участие в этом торжественном мероприятии. Строительство подводной лодки "Колпино" стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Черноморского флота и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок для Военно-морского флота России.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта "Варшавянка", по сравнению с предыдущими проектами, имеют более высокую боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.