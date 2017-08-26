ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дети по-прежнему несут на себе основное бремя конфликта в Сирии. Продолжающиеся вооружённые столкновения в Ракке и Дейр-эз-Зоре вынуждают тысячи семей с детьми покидать свои дома и спасаться бегством. Но множество детей по-прежнему находится под перекрёстным огнём в самой Ракке. В ООН призвали стороны конфликта оградить юных сирийцев от ужасов войны и обеспечить «коридор безопасности» для желающих выбраться из города.



На этой неделе Представитель ЮНИСЕФ Фран Эквиза побывал в лагерях в Ариша, Айн Исса и Мабрука, где встретился с детьми из числа перемещённых лиц и выяснил, что делает ЮНИСЕФ для оказания им жизненно необходимой помощи.



«Я был поражён тем, что пришлось пережить этим детям. Многие из пережили жестокое насилие, лишились друзей и членов семьи. Дети очень напуганы, но они всё ещё не потеряли надежду», - заявил Фран Эквиза.



Одна 11-летняя девочка, бежавшая из Ракки, сказала представителю ЮНИСЕФ, что раньше она играла со своими друзьями, а «потом наступила темнота».



По данным ЮНИСЕФ, несколько тысяч детей по-прежнему остаются в самом городе Ракка. Они оказались в эпицентре огня и отрезаны от какой-либо помощи. Поступают сообщения, что многие семьи лишены доступа к чистой питьевой воде. Запасы продовольствия в зоне боевых действий быстро иссякают.



В ООН призвали стороны конфликта обеспечить безопасный коридор, по которому жители Ракки, желающие выбраться из города, смогут это сделать. Ведь дальнейшая эскалация конфликта может привести к гибели и ранениям большого числа детей.



«Шесть с половиной лет конфликта лишили миллионов детей детства и обрекли их на невыносимые страдания. Стороны конфликта должны прекратить насилие по всей Сирии и не допускать нарушений правовых обязательств, касающихся защиты детей», - сказал представитель ЮНИСЕФ в Сирии.



Вчера на пресс-конференции в Женеве Советник Специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Ян Эгеланн рассказал, что одиннадцать сирийских городов до сих пор находятся в осаде. Восемь из них окружены вооружёнными силами Сирии, остальные блокируют террористические группы, включая ИГИЛ. По словам Яна Эгеланна, особенно тяжелое положение сложилось в пяти районах Ракки, где сирийские военные ведут операцию по освобождению города от ИГИЛ.



Эгеланн отметил, что Ракка подвергается непрерывным жестоким обстрелам сирийской армии и бомбардировкам коалиции, что приводит к жертвам среди мирного населения. Жители не имеют возможности покинуть город, а боевики ИГИЛ используют гражданское население в качестве живого щита.