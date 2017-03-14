ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вся Сирия стала "камерой пыток" - местом чудовищных преступлений и абсолютной безнаказанности. Об этом на 34-й сессии Совета по правам человека заявил Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн. Он самым решительным образом осудил грубейшие правонарушения в стране, призвал освободить незаконно задержанных и сообщил, что в настоящее время его офис работает над созданием независимого Механизма по расследованию преступлений в Сирии.

Верховный комиссар по правам человека подчеркнул, что бесчисленное множество сирийцев стали жертвами произвольных задержаний, пыток и насильственных исчезновений. Экспертов ООН и других международных правозащитников не допускают в места, где, по всей вероятности, в заключении содержатся десятки тысяч людей, которые подвергаются пыткам.

Зейд Раад аль-Хусейн подчеркнул, что волна кровопролития и жестокости в Сирии началась с пыток детей, которые были задержаны в городе Дераа за антиправительственные граффити, нарисованные на стене школы.

"Сегодня, в каком-то смысле, вся страна стала "камерой пыток", где царит ужас и абсолютная безнаказанность. Вскоре пойдёт седьмой год конфликта, который стал самой страшной катастрофой, развязанной человеком, со времён Второй мировой войны", - заявил главный правозащитник ООН. Он добавил, что даже отчаянные призывы народа Алеппо в прошлом году не оказали должного влияния на мировых лидеров - влияния, которое могло бы помочь прекратить боевые действия.

Главный правозащитник напомнил о зверствах ИГИЛ в отношении группы езидов, похищениях и продаже девочек и женщин в качестве сексуальных рабов. "Неоднократное использование права вето [ в Совете Безопасности] отодвинуло надежду положить конец этой бессмысленной бойне и передать дело с перечнем международных преступлений Международному уголовному суду", - заявил Верховный комиссар.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании Механизма для оказания помощи в расследовании наиболее серьёзных преступлений в Сирии. "Мой офис делает всё возможное, чтобы как можно скорее создать Международный, беспристрастный и независимый механизм, который будет работать вместе с Комиссией по расследованию, собирать и анализировать свидетельства и готовить подробные досье по каждому подозреваемому с тем, чтобы создать базу для дальнейших судебных процессов", - заявил Рейд Раад аль-Хусейн.

Он подчеркнул, что установление истины, обеспечение ответственности и выплата репараций - крайне важные составляющие усилий по примирению и обеспечению мира. "Этот вопрос не может быть предметом переговоров. Освобождение задержанных - важнейший вопрос для многих в Сирии – один из тех, которые могут определить судьбу любого политического соглашения", - отметил Верховный комиссар.

Он призвал все стороны конфликта остановить пытки, казни и незаконные судебные процессы в незаконных судах, обеспечить доступ экспертов ООН к местам заключения, а также освободить заключённых, или, по меньшей мере, предоставить имена задержанных и список мест, в которых они содержатся, а также сообщить о местах захоронений уже умерших.

Сегодняшняя дискуссия Совета по правам человека была посвящена проблеме насильственных исчезновений, произвольных задержаний и пыток в Сирии. В ней приняли участие также глава Международной комиссии ООН по расследованию сообщений о нарушениях прав человека в Сирии Паулу Пиньейро, региональный Координатор по сирийскому кризису Кевин Кеннеди, а также представители гражданского общества Сирии. Модератором дискуссии была журналистка Cи-Эн-Эн Арка Дэймон. Один из докладчиков, глава сирийской Сети по правам человека Фадель Абдул Ган сообщил, что в ходе конфликта в Сирии были задержаны 106 тысяч человек, 92 тысячи из них, по его словам, незаконно удерживаются "режимом".