ООН работает над созданием независимого Механизма по расследованию преступлений в Сирии
14.03.2017, 21:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вся Сирия стала "камерой пыток" - местом чудовищных преступлений и абсолютной безнаказанности. Об этом на 34-й сессии Совета по правам человека заявил Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн. Он самым решительным образом осудил грубейшие правонарушения в стране, призвал освободить незаконно задержанных и сообщил, что в настоящее время его офис работает над созданием независимого Механизма по расследованию преступлений в Сирии.
Верховный комиссар по правам человека подчеркнул, что бесчисленное множество сирийцев стали жертвами произвольных задержаний, пыток и насильственных исчезновений. Экспертов ООН и других международных правозащитников не допускают в места, где, по всей вероятности, в заключении содержатся десятки тысяч людей, которые подвергаются пыткам.
Зейд Раад аль-Хусейн подчеркнул, что волна кровопролития и жестокости в Сирии началась с пыток детей, которые были задержаны в городе Дераа за антиправительственные граффити, нарисованные на стене школы.
"Сегодня, в каком-то смысле, вся страна стала "камерой пыток", где царит ужас и абсолютная безнаказанность. Вскоре пойдёт седьмой год конфликта, который стал самой страшной катастрофой, развязанной человеком, со времён Второй мировой войны", - заявил главный правозащитник ООН. Он добавил, что даже отчаянные призывы народа Алеппо в прошлом году не оказали должного влияния на мировых лидеров - влияния, которое могло бы помочь прекратить боевые действия.
Главный правозащитник напомнил о зверствах ИГИЛ в отношении группы езидов, похищениях и продаже девочек и женщин в качестве сексуальных рабов. "Неоднократное использование права вето [ в Совете Безопасности] отодвинуло надежду положить конец этой бессмысленной бойне и передать дело с перечнем международных преступлений Международному уголовному суду", - заявил Верховный комиссар.
Он напомнил, что в декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании Механизма для оказания помощи в расследовании наиболее серьёзных преступлений в Сирии. "Мой офис делает всё возможное, чтобы как можно скорее создать Международный, беспристрастный и независимый механизм, который будет работать вместе с Комиссией по расследованию, собирать и анализировать свидетельства и готовить подробные досье по каждому подозреваемому с тем, чтобы создать базу для дальнейших судебных процессов", - заявил Рейд Раад аль-Хусейн.
Он подчеркнул, что установление истины, обеспечение ответственности и выплата репараций - крайне важные составляющие усилий по примирению и обеспечению мира. "Этот вопрос не может быть предметом переговоров. Освобождение задержанных - важнейший вопрос для многих в Сирии – один из тех, которые могут определить судьбу любого политического соглашения", - отметил Верховный комиссар.
Он призвал все стороны конфликта остановить пытки, казни и незаконные судебные процессы в незаконных судах, обеспечить доступ экспертов ООН к местам заключения, а также освободить заключённых, или, по меньшей мере, предоставить имена задержанных и список мест, в которых они содержатся, а также сообщить о местах захоронений уже умерших.
Сегодняшняя дискуссия Совета по правам человека была посвящена проблеме насильственных исчезновений, произвольных задержаний и пыток в Сирии. В ней приняли участие также глава Международной комиссии ООН по расследованию сообщений о нарушениях прав человека в Сирии Паулу Пиньейро, региональный Координатор по сирийскому кризису Кевин Кеннеди, а также представители гражданского общества Сирии. Модератором дискуссии была журналистка Cи-Эн-Эн Арка Дэймон. Один из докладчиков, глава сирийской Сети по правам человека Фадель Абдул Ган сообщил, что в ходе конфликта в Сирии были задержаны 106 тысяч человек, 92 тысячи из них, по его словам, незаконно удерживаются "режимом".
Верховный комиссар по правам человека подчеркнул, что бесчисленное множество сирийцев стали жертвами произвольных задержаний, пыток и насильственных исчезновений. Экспертов ООН и других международных правозащитников не допускают в места, где, по всей вероятности, в заключении содержатся десятки тысяч людей, которые подвергаются пыткам.
Зейд Раад аль-Хусейн подчеркнул, что волна кровопролития и жестокости в Сирии началась с пыток детей, которые были задержаны в городе Дераа за антиправительственные граффити, нарисованные на стене школы.
"Сегодня, в каком-то смысле, вся страна стала "камерой пыток", где царит ужас и абсолютная безнаказанность. Вскоре пойдёт седьмой год конфликта, который стал самой страшной катастрофой, развязанной человеком, со времён Второй мировой войны", - заявил главный правозащитник ООН. Он добавил, что даже отчаянные призывы народа Алеппо в прошлом году не оказали должного влияния на мировых лидеров - влияния, которое могло бы помочь прекратить боевые действия.
Главный правозащитник напомнил о зверствах ИГИЛ в отношении группы езидов, похищениях и продаже девочек и женщин в качестве сексуальных рабов. "Неоднократное использование права вето [ в Совете Безопасности] отодвинуло надежду положить конец этой бессмысленной бойне и передать дело с перечнем международных преступлений Международному уголовному суду", - заявил Верховный комиссар.
Он напомнил, что в декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании Механизма для оказания помощи в расследовании наиболее серьёзных преступлений в Сирии. "Мой офис делает всё возможное, чтобы как можно скорее создать Международный, беспристрастный и независимый механизм, который будет работать вместе с Комиссией по расследованию, собирать и анализировать свидетельства и готовить подробные досье по каждому подозреваемому с тем, чтобы создать базу для дальнейших судебных процессов", - заявил Рейд Раад аль-Хусейн.
Он подчеркнул, что установление истины, обеспечение ответственности и выплата репараций - крайне важные составляющие усилий по примирению и обеспечению мира. "Этот вопрос не может быть предметом переговоров. Освобождение задержанных - важнейший вопрос для многих в Сирии – один из тех, которые могут определить судьбу любого политического соглашения", - отметил Верховный комиссар.
Он призвал все стороны конфликта остановить пытки, казни и незаконные судебные процессы в незаконных судах, обеспечить доступ экспертов ООН к местам заключения, а также освободить заключённых, или, по меньшей мере, предоставить имена задержанных и список мест, в которых они содержатся, а также сообщить о местах захоронений уже умерших.
Сегодняшняя дискуссия Совета по правам человека была посвящена проблеме насильственных исчезновений, произвольных задержаний и пыток в Сирии. В ней приняли участие также глава Международной комиссии ООН по расследованию сообщений о нарушениях прав человека в Сирии Паулу Пиньейро, региональный Координатор по сирийскому кризису Кевин Кеннеди, а также представители гражданского общества Сирии. Модератором дискуссии была журналистка Cи-Эн-Эн Арка Дэймон. Один из докладчиков, глава сирийской Сети по правам человека Фадель Абдул Ган сообщил, что в ходе конфликта в Сирии были задержаны 106 тысяч человек, 92 тысячи из них, по его словам, незаконно удерживаются "режимом".