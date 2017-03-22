ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие осадки вплоть до конца недели. Этому способствует целая череда атмосферных фронтов, проходящих через столицу. По информации Гидрометцентра России, небо прояснится только к понедельнику, 27 марта.

В среду, 22 марта, в городе потеплеет до восьми — десяти градусов, при этом местами возможны туман и дожди. В ночь на четверг вероятность осадков сохранится, ветер поменяет направление с южного на западное, термометры покажут от трёх до пяти со знаком плюс. Днём снова будет восемь — десять градусов тепла.

В пятницу ночью температура опустится до минус одного градуса, днём тоже станет немного прохладнее — от шести до восьми градусов. А в ночь на субботу может подморозить уже до минус пяти. В дневные часы будет от одного до шести градусов тепла и подует северный ветер.

В воскресенье ночью прогнозируют минус один — минус шесть градусов. Днём потеплеет до трёх — восьми выше нуля.