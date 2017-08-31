Минэкологии контролирует ситуацию с возгоранием на закрытом полигоне "Аннино"
31.08.2017, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Комиссия Министерства экологии и природопользования Московской посетила закрытый полигон ТБО «Аннино», где накануне произошло возгорание отходов, ситуация с возгоранием отходов на данном полигоне находится на особом контроле, сообщает пресс-служба ведомства.
На месте в оперативном режиме был развёрнут штаб по тушению, были задействованы пожарные бригады и коммунальные службы городского округа Руза.
«Открытого огня нет, но есть внутреннее, так называемое аэробное, возгорание на одном из склонов, которое происходит из-за скопления свалочного газа в теле полигона, его можно потушить в течение недели», – сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.
Он добавил, что ситуация характерна для многих закрытых полигонов, где либо была грубо нарушена технология захоронения отходов, либо ведется недостаточная противопожарная пересыпка грунтами.
Полигон ТБО «Аннино» был закрыт в 2016 году. На данный момент администрация городского округа должна решить вопрос с увеличением завоза грунтов, что позволит перекрыть доступ кислорода к телу полигона. Далее он будет рекультивирован. Объявлен конкурс по выбору подрядной организации, которая займется изготовлением проекта рекультивации. Победитель станет известен уже в начале сентября.
«После прохождения проекта государственной экологической экспертизы, полигон будет включен в государственную программу рекультивации и будет выбран подрядчик работ. Рекультивация предусматривает установку системы дегазации, сбор и очистку фильтрата, укрепление тела полигона и биологический этап работ: очередное засыпку грунтами и высадку кустарников и деревьев», – заключается в пресс-релизе.
На месте в оперативном режиме был развёрнут штаб по тушению, были задействованы пожарные бригады и коммунальные службы городского округа Руза.
«Открытого огня нет, но есть внутреннее, так называемое аэробное, возгорание на одном из склонов, которое происходит из-за скопления свалочного газа в теле полигона, его можно потушить в течение недели», – сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.
Он добавил, что ситуация характерна для многих закрытых полигонов, где либо была грубо нарушена технология захоронения отходов, либо ведется недостаточная противопожарная пересыпка грунтами.
Полигон ТБО «Аннино» был закрыт в 2016 году. На данный момент администрация городского округа должна решить вопрос с увеличением завоза грунтов, что позволит перекрыть доступ кислорода к телу полигона. Далее он будет рекультивирован. Объявлен конкурс по выбору подрядной организации, которая займется изготовлением проекта рекультивации. Победитель станет известен уже в начале сентября.
«После прохождения проекта государственной экологической экспертизы, полигон будет включен в государственную программу рекультивации и будет выбран подрядчик работ. Рекультивация предусматривает установку системы дегазации, сбор и очистку фильтрата, укрепление тела полигона и биологический этап работ: очередное засыпку грунтами и высадку кустарников и деревьев», – заключается в пресс-релизе.
Источник: http://mosreg.ru