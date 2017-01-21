ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту обрушения крыши конного клуба «Аллюр» 19 января 2017 года в районе посёлка Новый Новосибирской области, в результате которого погиб 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница.

Сегодня следователем было заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что, по мнению следствия, он может воспрепятствовать расследованию или скрыться, а также оказать давление на свидетелей. Однако суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе предварительного расследования установлено, что 47-летний индивидуальный предприниматель, арендовавший помещения, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Барышевский, в районе п. Новый, пионерский лагерь им. Путилова, оказывал услуги развлекательного характера с предоставлением лошадей, в том числе прокат лошадей и организацию занятий конным спортом. По версии следствия, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом.

Расследование уголовного дела продолжается.