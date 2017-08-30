ОРЕАНДА-НОВОСТИ Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, запланированный общероссийский показатель кормообеспеченности установлен на уровне 17,2 центнера и новосибирские аграрии уже перевыполнили его. При этом в среднем по стране в настоящее время на условную голову заготовлено 11,5 центнеров кормовых единиц – показатели Новосибирской области более чем на 2/3 превышают среднероссийские.



Глава регионального минсельхоза сообщил данные по заготовке кормов на 28 августа: сельхозпроизводители заготовили 418 тыс. тонн сена (96,2% от плана). Свои планы уже выполнили Краснозерский, Купинский, Доволенский, Венгеровский, Барабинский, Сузунский, Чановский, Куйбышевский, Новосибирский, Тогучинский, Маслянинский и Мошковский районы. Сенажа заготовлено 1,25 млн тонн (111,6% от плана). Заявленные планы выполнены в 24 районах Новосибирской области.



Ведётся уборка урожая и зерновых культур. По состоянию на 28 августа зерновые и зернобобовые культуры в Новосибирской области скошены на площади 335,3 тыс. га, обмолочено 285,3 тыс. га (17,8%). Валовой намолот составляет 565,2 тыс. тонн, при текущей урожайности 19,8 ц/га.