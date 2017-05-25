ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К концу этой недели в Москву снова вернутся дожди, сообщает Гидрометцентр России.

Сегодня, 25 мая, столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса тепла. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В пятницу станет прохладнее: температура воздуха ночью составит от 10 до 12 градусов, а днем — от 17 до 19. Синоптики также обещают небольшой дождь.

В субботу, 27 мая, столбики термометров ночью опустятся до 9–11 градусов. Днём будет от 14 до 16 градусов тепла. Горожан ждёт переменная облачность и дождь. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

Самым холодным днём недели станет воскресенье, 28 мая. Ночью похолодает до нуля градусов. Днем температура воздуха составит от восьми до 13 градусов тепла. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.