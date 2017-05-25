Очередное похолодание придёт в Москву
25.05.2017, 11:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К концу этой недели в Москву снова вернутся дожди, сообщает Гидрометцентр России.
Сегодня, 25 мая, столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса тепла. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
В пятницу станет прохладнее: температура воздуха ночью составит от 10 до 12 градусов, а днем — от 17 до 19. Синоптики также обещают небольшой дождь.
В субботу, 27 мая, столбики термометров ночью опустятся до 9–11 градусов. Днём будет от 14 до 16 градусов тепла. Горожан ждёт переменная облачность и дождь. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Самым холодным днём недели станет воскресенье, 28 мая. Ночью похолодает до нуля градусов. Днем температура воздуха составит от восьми до 13 градусов тепла. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Сегодня, 25 мая, столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса тепла. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
В пятницу станет прохладнее: температура воздуха ночью составит от 10 до 12 градусов, а днем — от 17 до 19. Синоптики также обещают небольшой дождь.
В субботу, 27 мая, столбики термометров ночью опустятся до 9–11 градусов. Днём будет от 14 до 16 градусов тепла. Горожан ждёт переменная облачность и дождь. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Самым холодным днём недели станет воскресенье, 28 мая. Ночью похолодает до нуля градусов. Днем температура воздуха составит от восьми до 13 градусов тепла. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.