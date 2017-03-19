ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 по 27 марта на территории Ханты-Мансийского округа стартует очередной этап акции «Безопасный лёд», направленной на профилактику происшествий на водных объектах.



В этот период специалисты чрезвычайного ведомства, представители полиции, аварийно-спасательных формирований, местных администраций, ВОСВОД, общественники и добровольцы традиционно усиливают разъяснительную работу с населением по правилам безопасного поведения на водных объектах.



Напомним, акция «Безопасный лёд» проходит в субъекте каждую последнюю неделю месяца с начала 2017 года.



Разъяснительная работа с населением проводится в местах массового выхода людей на лёд, традиционных местах зимней рыбалки, образовательных учреждениях. Всем участникам акции вручаются информационные памятки. Активно к этой работе подключаются средства массовой информации.



«За январь и февраль в рамках проведения акции на территории округа было обучено более 33 тыс. человек, распространено более 3000 памяток и листовок, - рассказывает временно исполняющий обязанности начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управлении Игорь Лыткин. - Работу с населением проводят 148 профилактических групп. Инспекторы ГИМС в этот период проводят усиленное патрулирование водных объектов с целью пресечения несанкционированного выезда техники и выхода людей на лёд, проводят комплекс надзорных мероприятий за содержанием и эксплуатацией ледовых переправ».