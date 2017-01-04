ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Огненная стихия разыгралась на юге-западе столицы ранним утром 4 января 2017 года. Сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании на Варшавском шоссе поступило в оперативную дежурную службу в 5 часов 36 минут.

Незамедлительно к месту пожара выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. Уже спустя 9 минут первые пожарные расчёты приступили к тушению возгорания. По уточнённым данным, на площади 500 квадратных метров горели товары народного потребления. В 6 часов 21 минуту пожару был присвоен второй номер сложности.

Работу пожарных осложняло отсутствие расположенных поблизости источников воды. В связи с чем для тушения пожара был привлечён пожарный поезд, который обеспечил бесперебойную подачу воды. Также, для тушения использовалась специальная огнетушащая пена.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев и грамотному руководству тушения пожара, в 9 часов 10 минут пожар был локализован, а в 10 часов 05 минут полностью ликвидирован.

Личный состав подразделений МЧС работал с cоблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

На месте пожара также работала передвижная лаборатория УМЛК Главного управления МЧС России по городу Москве, которая проводила замеры уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе происшествия. В ходе работы лаборатории, уровня превышения вредных веществ в атмосфере выявлено не было.

Несмотря на сложность ситуации, распространение огня на расположенное рядом здание допущено не было. Пострадавших в результате пожара нет.