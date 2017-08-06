ОРЕАНДА-НОВОСТИ В московском парке "Останкино" прошёл яркий спортивный праздник под девизом "Творим историю побед!", организованный в шатре "U-Nickel sport point".



На церемонии открытия со словами приветствия выступили вице-президент компании "Норникель" Елена Безденежных, генеральный директор исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 в Красноярске Максим Уразов, руководитель постоянного представительства Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Елена Шамахова, президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и знаменитый баскетболист Сергей Тараканов. В мероприятии также приняла участие самый юный посол Универсиады-2019 – Злата Демьянова.



"Мы считаем, что Универсиада 2019 года в Красноярске для компании "Норникель" - большой шанс поддержать нашу молодежь таким образом, чтобы они запомнили это на всю жизнь, чтобы пронесли это через годы и помнили, как было тепло и хорошо в солнечном, но снежном городе Красноярске при проведении Универсиады. Мы желаем молодежи и нам - хороших впечатлений, прекрасных друзей и больших спортивных достижений", - сказала в своем выступлении Елена Безденежных.



Руководитель постоянного представительства Красноярского края в Москве подчеркнула, что Универсиада сплотила вокруг себя тысячи красноярцев, которые занимаются и подготовкой, и вносят предложения, как изменить свой родной город, чтобы достойно встретить гостей. "Я убеждена, что Универсиада будет тем местом, где люди обретут новых друзей. Это будет место великих побед, место концентрации энергии и свершений, - сказала Елена Шамахова. - Я недавно приехала из Красноярска и хотела бы сказать, что мы наполнены энергией, мы ощущаем свою ответственность. Я уверена, что это мероприятие пройдет более чем достойно. Это не только мое личное мнение - об этом постоянно говорит Губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский, так считает председатель Правительства Красноярского края Виктор Петрович Томенко. Все люди сегодня в Красноярске живут этим будущим событием. Для нас красноярцев – это этап развития нашего города, это обновленное будущее, это причастность к уникальному событию спортивного мира".



Максим Уразов пригласил всех присутствующих на празднике гостей внести свой вклад в подготовку Универсиады, стать волонтерами, а также приехать на Всемирные зимние студенческие игры, посетить замечательный сибирский город Красноярск. Он также поблагодарил компанию "Норильский никель" за огромный вклад и в развитие Красноярского края, и в поддержку Универсиады.



После теплых слов приветствия состоялась церемония зажжения огня "Норникеля" в поддержку Унверсиады-2019.



Гости спортивного праздника приняли участие в мастер-классах, викторинах, мини-турнирах по футболу, хоккею и керлингу, состязаниях по кинект-лыжам. Особое удовольствие всем доставили фотосессии и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами Светланой Мастерковой, Еленой Замолодчиковой, Екатериной Бобровой и Сергеем Таракановым.



Весело и задорно прошла разминка с гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы Еленой Замолодчиковой.



С помощью специального оборудования в шатре "U-Nickel sport point" участники спортивного праздника смогли "прокатиться" на аттракционе "Родельбан" (сочетание бобслейной трассы и американских горок), "спуститься" в шахту настоящего рудника и "прокатиться" по канатной дороге вдоль горнолыжных трасс.



В ходе праздничного события состоялся телемост с Красноярском, участники которого обменялись впечатлениями о предстоящих студенческих играх.



Гости и участники спортивного праздника получили заряд бодрости, энергии и хорошего настроения, пообщались с известными спортсменами.