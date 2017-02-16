Около 10 млрд руб. будет направлено на развитие дорожного хозяйства Ульяновской области
16.02.2017, 16:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году на развитие дорожного хозяйства Ульяновской области будет направлено почти 10 миллиардов рублей. Средства пойдут на содержание, ремонт, строительство автодорог, повышение безопасности и благоустройство прилегающих к ним территорий.
«Несмотря на то, что состояние дорог нередко подвергается критике, ситуация меняется в лучшую сторону. И это результат нашей целенаправленной работы. За последние несколько лет в регионе проведен значительный объем мероприятий по приведению автомобильных трасс в надлежащее состояние, однако их техническое и эксплуатационное состояние требует продолжения работ. В этом году практически 10 миллиардов рублей будет направлено на развитие дорожной инфраструктуры области. По сравнению с 2016 годом финансирование увеличилось на 39,4%, с 2015 - на 47,8%. Но этого недостаточно, чтоб привести дороги в идеальное состояние. Поэтому мы рационально выбирали участки для проведения работ, учитывая при этом значимость трассы, интенсивность движения по ней, состояние покрытия», - подчеркнул глава региона.
Финансирование дорожной отрасли в 2017 году будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. «Существенное увеличение финансирования связано с участием Ульяновской области в ряде федеральных программ, таких как ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», ФЦП «Жилище», приоритетных проектах «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». На реализацию этих программ в регион привлечены дополнительные федеральные средства в размере 1,4 млрд рублей. При подготовке программы работ на 2017 год и выборе участков ремонта областных дорог, в первую очередь, мы руководствовались наказами избирателей. Кроме того, учитывалось мнение муниципальных властей и депутатского корпуса», - сказал Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин.
На трассах федерального значения, проходящих по территории Ульяновской области, дорожные работы запланированы на участках «Саранск-Сурское-Ульяновск», «Цивильск – Ульяновск», «Подъезд к городу Ульяновск от автодороги М–5 «Урал», «Казань-Буинск-Ульяновск», «Сызрань – Саратов – Волгоград», М-5 «Урал».
Кроме того, утвержденное финансирование позволит отремонтировать 240 км областных дорог, четыре мостовых перехода и две водопропускные трубы. Установить 2,2 км барьерного ограждения и почти две тысячи дорожных знаков. Провести устройство освещения 242 пешеходных переходов. В соответствие с требованиями новых национальных стандартов будут приведены 15 пешеходных переходов у школ и дошкольных организаций.
Кроме того, в 2017 году начнётся реализация приоритетного проекта по созданию Ульяновской городской агломерации. Из федеральной казны на эти цели направляется 625 млн рублей. В том числе из казны Ульяновской области предусмотрено 500 млн рублей и средства Ульяновска – 125 млн рублей. В рамках данного проекта в течение сезона планируется отремонтировать 121,3 км автомобильных дорог. Также на выделенные средства планируется установить 176 новых дорожных знаков, 5 новых светофоров, 37 остановочных павильонов. Дополнительное освещение будет обустроено на 178 пешеходных переходах.
«Несмотря на то, что состояние дорог нередко подвергается критике, ситуация меняется в лучшую сторону. И это результат нашей целенаправленной работы. За последние несколько лет в регионе проведен значительный объем мероприятий по приведению автомобильных трасс в надлежащее состояние, однако их техническое и эксплуатационное состояние требует продолжения работ. В этом году практически 10 миллиардов рублей будет направлено на развитие дорожной инфраструктуры области. По сравнению с 2016 годом финансирование увеличилось на 39,4%, с 2015 - на 47,8%. Но этого недостаточно, чтоб привести дороги в идеальное состояние. Поэтому мы рационально выбирали участки для проведения работ, учитывая при этом значимость трассы, интенсивность движения по ней, состояние покрытия», - подчеркнул глава региона.
Финансирование дорожной отрасли в 2017 году будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. «Существенное увеличение финансирования связано с участием Ульяновской области в ряде федеральных программ, таких как ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», ФЦП «Жилище», приоритетных проектах «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». На реализацию этих программ в регион привлечены дополнительные федеральные средства в размере 1,4 млрд рублей. При подготовке программы работ на 2017 год и выборе участков ремонта областных дорог, в первую очередь, мы руководствовались наказами избирателей. Кроме того, учитывалось мнение муниципальных властей и депутатского корпуса», - сказал Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин.
На трассах федерального значения, проходящих по территории Ульяновской области, дорожные работы запланированы на участках «Саранск-Сурское-Ульяновск», «Цивильск – Ульяновск», «Подъезд к городу Ульяновск от автодороги М–5 «Урал», «Казань-Буинск-Ульяновск», «Сызрань – Саратов – Волгоград», М-5 «Урал».
Кроме того, утвержденное финансирование позволит отремонтировать 240 км областных дорог, четыре мостовых перехода и две водопропускные трубы. Установить 2,2 км барьерного ограждения и почти две тысячи дорожных знаков. Провести устройство освещения 242 пешеходных переходов. В соответствие с требованиями новых национальных стандартов будут приведены 15 пешеходных переходов у школ и дошкольных организаций.
Кроме того, в 2017 году начнётся реализация приоритетного проекта по созданию Ульяновской городской агломерации. Из федеральной казны на эти цели направляется 625 млн рублей. В том числе из казны Ульяновской области предусмотрено 500 млн рублей и средства Ульяновска – 125 млн рублей. В рамках данного проекта в течение сезона планируется отремонтировать 121,3 км автомобильных дорог. Также на выделенные средства планируется установить 176 новых дорожных знаков, 5 новых светофоров, 37 остановочных павильонов. Дополнительное освещение будет обустроено на 178 пешеходных переходах.