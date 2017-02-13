Около 160 тысяч школьников приняли участие в заповедном уроке
13.02.2017, 17:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 158 тысяч школьников (каждый сотый учащийся России) вовлечены в общероссийский эколого-просветительский проект «Заповедный урок», стартовавший 11 января 2017 г., в День столетнего юбилея Баргузинского заповедника.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской: «Сегодня в России сложились все условия для формирования системы непрерывного экологического образования, и заповедный урок является частью такой системы».
На уроках, которые проводятся по всей стране, детям в доступной форме рассказывают о заповедной системе России. В помощь педагогам, специалистам и инициативным людям создан сайт заповедныйурок.рф, на котором можно получить информацию о системе ООПТ, ознакомиться с методиками проведения урока для школьников разного возраста и разместить свои собственные наработки. Таким образом, сайт постоянно пополняется, обогащаясь опытом тех, кто уже провел уроки в своих регионах.
По итогам первого месяца работы проекта сформировалась семёрка лидирующих регионов, в которых проводится больше всего уроков и шире охват школьников. Лидером стала Республика Татарстан – там провели уроки для 9897 ребят. В Республике Чувашия уроком охвачено 9385 человек. Третье место – у Санкт-Петербурга: на заповедном уроке побывали 7242 школьника. Далее идут Москва – 5064 человека, республика Башкортостан – 5052, Красноярский край – 3891, Воронежская область – 3820 и Нижегородская область – 3707 детей.
К заповедным урокам подключилось уже 9770 школ России, кроме того, урок активно проводят особо охраняемые природные территории, библиотеки, детские сады, музеи и зоопарки.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской: «Сегодня в России сложились все условия для формирования системы непрерывного экологического образования, и заповедный урок является частью такой системы».
На уроках, которые проводятся по всей стране, детям в доступной форме рассказывают о заповедной системе России. В помощь педагогам, специалистам и инициативным людям создан сайт заповедныйурок.рф, на котором можно получить информацию о системе ООПТ, ознакомиться с методиками проведения урока для школьников разного возраста и разместить свои собственные наработки. Таким образом, сайт постоянно пополняется, обогащаясь опытом тех, кто уже провел уроки в своих регионах.
По итогам первого месяца работы проекта сформировалась семёрка лидирующих регионов, в которых проводится больше всего уроков и шире охват школьников. Лидером стала Республика Татарстан – там провели уроки для 9897 ребят. В Республике Чувашия уроком охвачено 9385 человек. Третье место – у Санкт-Петербурга: на заповедном уроке побывали 7242 школьника. Далее идут Москва – 5064 человека, республика Башкортостан – 5052, Красноярский край – 3891, Воронежская область – 3820 и Нижегородская область – 3707 детей.
К заповедным урокам подключилось уже 9770 школ России, кроме того, урок активно проводят особо охраняемые природные территории, библиотеки, детские сады, музеи и зоопарки.