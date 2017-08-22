ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объёма субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщает сайт Правительства РФ.



«В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек. В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 млрд рублей (до 33,106 млрд рублей)», – говорится в пояснительной записке к документу.



Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 17 августа 2017 года.