ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве сохранят имеющие историческую и архитектурную ценность дома, включенные в программу реновации, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на заседании президиума правительства города.



«По предварительным оценкам, в программу вошли порядка 250 домов исторических или обладающих архитектурной ценностью. Все они будут восстановлены, реконструированы или отреставрированы за счёт городского бюджета», - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что жителям этих домов предложат переехать в новое жилье, после чего здания будут отреставрированы.



«Окончательные списки исторических зданий ещё согласовываются с Департаментом культурного наследия и соответствующими органами», - добавил глава Стройкомплекса.



По его словам, программа реновации даст импульс устойчивому развитию жилых территорий, созданию благоприятной среды проживания, общественных пространств и благоустройству территории с учетом экономических, социальных и общественных интересов.



«Реновация жилья в Москве позволит сформировать новый современный облик российской столицы и повысить качество жизни москвичей», - добавил М. Хуснуллин.



Ранее глава Стройкомплекса заявил, что в программу реновации вошло5144 домов общей площадью около 16 млн. кв. м. В них насчитывается свыше 350 тыс. квартир и проживает более 1 млн. человек.