Около 2,5 тыс. школ Подмосковья допущены к учебному году по критерию пожаробезопасности
10.08.2017, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Подмосковные школы проверяют на пожарную безопасность: порядка 2,5 тысяч школ уже допущены к новому учебному году по данному критерию, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Как отмечается в релизе, 10 августа состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области. Заседание прошло под руководством заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова. В ходе КЧС было рассмотрено обеспечение пожарной безопасности образовательных заведений перед началом нового учебного года.
По информации пресс-службы, всего в Подмосковье в 2017 году готовы принять учащихся 3,8 тысяч образовательных учреждений – это высшие учебные заведения, профессиональные училища, средние школы и детские сады.
В сентябре текущего года во всех образовательных организациях Московской области запланировано проведение «Месячника безопасности», в ходе которого будут организованы тренировочные занятия по эвакуации учащихся в случае пожара, лекции и показательные выступления сотрудников пожарной охраны, и другие профилактические мероприятия, заключается в сообщении.
Как отмечается в релизе, 10 августа состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области. Заседание прошло под руководством заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова. В ходе КЧС было рассмотрено обеспечение пожарной безопасности образовательных заведений перед началом нового учебного года.
По информации пресс-службы, всего в Подмосковье в 2017 году готовы принять учащихся 3,8 тысяч образовательных учреждений – это высшие учебные заведения, профессиональные училища, средние школы и детские сады.
В сентябре текущего года во всех образовательных организациях Московской области запланировано проведение «Месячника безопасности», в ходе которого будут организованы тренировочные занятия по эвакуации учащихся в случае пожара, лекции и показательные выступления сотрудников пожарной охраны, и другие профилактические мероприятия, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru