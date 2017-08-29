Около 400 контейнерных площадок требуется установить в зонах отдыха Московской области
29.08.2017, 17:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Около 400 контейнерных площадок необходимо установить в зонах отдыха в Московской области, сообщает РИАМО со ссылкой на слова министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.
«Проведены проверки в зонах отдыха, в 197 необходимо установить около 400 контейнерных площадок», – заявил Коган, его слова приводятся в релизе.
Он отметил, что установить не менее двух контейнерных площадок в местах массового отдыха необходимо до 4 сентября.
Как уточняется в презентации, особое внимание нужно уделить лесным участкам в ЖК «Бутово парк», СНТ «Спасские выселки», Видном, Горках Ленинских, Развилке, селе Дубна, Дедовске, Верее, Загорнове, Кратове, Озерницком лесничестве.
«Проведены проверки в зонах отдыха, в 197 необходимо установить около 400 контейнерных площадок», – заявил Коган, его слова приводятся в релизе.
Он отметил, что установить не менее двух контейнерных площадок в местах массового отдыха необходимо до 4 сентября.
Как уточняется в презентации, особое внимание нужно уделить лесным участкам в ЖК «Бутово парк», СНТ «Спасские выселки», Видном, Горках Ленинских, Развилке, селе Дубна, Дедовске, Верее, Загорнове, Кратове, Озерницком лесничестве.
Источник: http://mosreg.ru