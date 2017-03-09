Около 5 млрд руб. ежегодно обеспечит реконструкция терминала Рудная Пристань в Приморье
09.03.2017, 14:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Около 5 миллиардов рублей налогов ежегодно обеспечит реконструкция терминала Рудная Пристань в Приморье.
Совещание по вопросу создания в морском терминале Рудная Пристань участка морского пункта пропуска Ольга провел первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. По его итогам будет направлено обращение в Минтранс.
В мероприятии приняли участие представители государственных контрольных органов – пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росгранстроя, Администрации морских портов, а также муниципальной власти, профильных департаментов Администрации края, АО «ДНИИМФ» и градообразующих предприятий Дальнегорска.
Данное совещание – продолжение диалога, начатого совместно с японскими коллегами. Бизнесмены Страны восходящего солнца намерены инвестировать в развитие крупных предприятий Дальнегорска в рамках реализации «8 пунктов развития», принятых главами двух государств. 15 февраля 2017 года представители торгового дома «Марубени Корпорейшн» уже побывали в муниципалитете, чтобы на месте оценить перспективы сотрудничества для развития экономики моногорода. На повестку дня вынесен вопрос об открытии в Рудной Пристани дополнительного участка морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Ольга.
В настоящее время морской терминал Рудная Пристань, относящийся к порту Ольга, является основным транспортным узлом для Дальнегорского городского округа. Из-за малых глубин терминал обслуживается преимущественно судами Амурского пароходства класса «река-море». Эти суда, в основной своей массе, 70-80-х годов постройки и с каждым годом их количество уменьшается. Дефицит судов такого класса под российским флагом и их старение приводят к повышенной стоимости фрахта. А для грузоотправителей фрахт судна является наиболее затратной составляющей стоимости продукции.
Более того, при отгрузке продукции на экспорт применяется сложная процедура, формирующая дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морской порт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска. В результате рост транспортных затрат значительно снижает доходность и конкурентоспособность предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на территории городского округа – ООО «Дальнегорский ГОК», ГМК «Дальполиметалл», ООО «Форест-Карго».
«Мы сегодня 90% своей продукции отгружаем на экспорт, это почти 89 тысяч тонн в год. Из-за того, что судов нет, вынуждены снижать мощности. Фрахт российских судов на 40-50% выше, чем иностранных, и обходится нам почти в 100 миллионов рублей в год. Это серьезные деньги, которые могли бы пойти на модернизацию производства, приобретение новой техники и оборудования взамен изношенного, предприятие все-таки 1960 года. Кроме того, со своими партнерами “Марубени” мы пытаемся занимать новые рынки в Японии и Южной Корее, работать с мировыми лидерами по производству стекла Asahi Glass и Corning. Для них важно не только качество борной кислоты, а оно у нас самое высокое в мире, но и “лицо” товара. Когда борная кислота высокого качества приходит в ржавых контейнерах, нам начинают задавать вопросы, мы теряем конкурентное преимущество и выходы на премиальные рынки», – рассказал генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков.
В качестве основного варианта решения указанной проблемы рассматривается реконструкция морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Ольга путем изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань. Как подчеркнул директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев, морской порт Ольга открыт для захода иностранных судов, навигация в нем осуществляется круглогодично.
Предложения о реконструкции порта, которые должны быть поданы в Минтранс России, сейчас готовит ДНИИМФ.
В ходе обсуждения все присутствующие представители контрольных органов подчеркнули, что принципиальных возражений по поводу реконструкции действующего порта не имеют, а также обозначили готовность обеспечить работу своих специалистов вахтовым методом.
Предоставить помещение под работу пограничных, таможенных и иных служб готово предприятие ООО «Форест-Карго». По словам его директора Игоря Межонова, ритмичность судозаходов в морской терминал Рудная Пристань позволит обеспечить средства на развитие предприятия.
В планах Дальнегорского ГОКа также – сотрудничество с «Марубени Корпорейшн» по завозу серной кислоты из Японии. Сегодня при производстве борной кислоты используется серная кислота, сырье для производства которой завозится из Норильска.
С учетом всех высказанных предложений и замечаний со стороны контрольных органов Администрация Приморского края подготовит обращение в Минтранс.
Напомним, в ближайшей перспективе в Дальнегорске могут быть созданы особые условия ведения бизнеса. Власти региона подали в Минэкономразвития заявку на создание в городе территории опережающего развития.
Совещание по вопросу создания в морском терминале Рудная Пристань участка морского пункта пропуска Ольга провел первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. По его итогам будет направлено обращение в Минтранс.
В мероприятии приняли участие представители государственных контрольных органов – пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росгранстроя, Администрации морских портов, а также муниципальной власти, профильных департаментов Администрации края, АО «ДНИИМФ» и градообразующих предприятий Дальнегорска.
Данное совещание – продолжение диалога, начатого совместно с японскими коллегами. Бизнесмены Страны восходящего солнца намерены инвестировать в развитие крупных предприятий Дальнегорска в рамках реализации «8 пунктов развития», принятых главами двух государств. 15 февраля 2017 года представители торгового дома «Марубени Корпорейшн» уже побывали в муниципалитете, чтобы на месте оценить перспективы сотрудничества для развития экономики моногорода. На повестку дня вынесен вопрос об открытии в Рудной Пристани дополнительного участка морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Ольга.
В настоящее время морской терминал Рудная Пристань, относящийся к порту Ольга, является основным транспортным узлом для Дальнегорского городского округа. Из-за малых глубин терминал обслуживается преимущественно судами Амурского пароходства класса «река-море». Эти суда, в основной своей массе, 70-80-х годов постройки и с каждым годом их количество уменьшается. Дефицит судов такого класса под российским флагом и их старение приводят к повышенной стоимости фрахта. А для грузоотправителей фрахт судна является наиболее затратной составляющей стоимости продукции.
Более того, при отгрузке продукции на экспорт применяется сложная процедура, формирующая дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морской порт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска. В результате рост транспортных затрат значительно снижает доходность и конкурентоспособность предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на территории городского округа – ООО «Дальнегорский ГОК», ГМК «Дальполиметалл», ООО «Форест-Карго».
«Мы сегодня 90% своей продукции отгружаем на экспорт, это почти 89 тысяч тонн в год. Из-за того, что судов нет, вынуждены снижать мощности. Фрахт российских судов на 40-50% выше, чем иностранных, и обходится нам почти в 100 миллионов рублей в год. Это серьезные деньги, которые могли бы пойти на модернизацию производства, приобретение новой техники и оборудования взамен изношенного, предприятие все-таки 1960 года. Кроме того, со своими партнерами “Марубени” мы пытаемся занимать новые рынки в Японии и Южной Корее, работать с мировыми лидерами по производству стекла Asahi Glass и Corning. Для них важно не только качество борной кислоты, а оно у нас самое высокое в мире, но и “лицо” товара. Когда борная кислота высокого качества приходит в ржавых контейнерах, нам начинают задавать вопросы, мы теряем конкурентное преимущество и выходы на премиальные рынки», – рассказал генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков.
В качестве основного варианта решения указанной проблемы рассматривается реконструкция морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Ольга путем изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань. Как подчеркнул директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев, морской порт Ольга открыт для захода иностранных судов, навигация в нем осуществляется круглогодично.
Предложения о реконструкции порта, которые должны быть поданы в Минтранс России, сейчас готовит ДНИИМФ.
В ходе обсуждения все присутствующие представители контрольных органов подчеркнули, что принципиальных возражений по поводу реконструкции действующего порта не имеют, а также обозначили готовность обеспечить работу своих специалистов вахтовым методом.
Предоставить помещение под работу пограничных, таможенных и иных служб готово предприятие ООО «Форест-Карго». По словам его директора Игоря Межонова, ритмичность судозаходов в морской терминал Рудная Пристань позволит обеспечить средства на развитие предприятия.
В планах Дальнегорского ГОКа также – сотрудничество с «Марубени Корпорейшн» по завозу серной кислоты из Японии. Сегодня при производстве борной кислоты используется серная кислота, сырье для производства которой завозится из Норильска.
С учетом всех высказанных предложений и замечаний со стороны контрольных органов Администрация Приморского края подготовит обращение в Минтранс.
Напомним, в ближайшей перспективе в Дальнегорске могут быть созданы особые условия ведения бизнеса. Власти региона подали в Минэкономразвития заявку на создание в городе территории опережающего развития.