ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Плановый объём взаимного турпотока обозначили на Российско-Японской конференции по туризму, которая состоялась 15 февраля в Москве при участии Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова и замминистра Земли, Инфраструктуры,Транспорта и Туризма Японии Хироси Табата.

На конференции обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, популяризации и расширения ассортимента предложений гастрономических туров и морских круизов между двумя странами. Также в ходе мероприятия прошла презентация туристических возможностей городов-организаторов матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года для японских футбольных болельщиков.

На сегодняшний день количество туристов, приезжающих из Японии в Россию, практически в 2 раза превышает турпоток в обратном направлении. При этом потенциал привлечения японских путешественников далеко не исчерпан. Упрощение визового режима между нашими странами, которое произошло в январе 2017 года, и запланированное наращивание усилий по продвижению российского турпродукта на японском рынке помогут реализовать имеющиеся возможности.

Российско-Японская конференция завершилась подписанием Программы совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на 2017-2019 годы, в которой ориентиром определено достижение к 2019 году взаимного турпотока в объёме 250 тысяч поездок.

Кроме того, Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов пригласил японскую делегацию к участию в Восточном экономическом форуме и Выставке "Улица Дальнего Востока", которые состоятся в сентябре 2017 года в Приморском крае.

«На протяжении 10 лет ежегодно около 18 млн. японцев путешествуют за рубеж. Сегодня Япония выдвигает амбициозную программу стимулирования выездного туризма, целью которой провозглашается рост числа ежегодно выезжающих за рубеж японских туристов с 18 до 30 млн к 2020 году. Причём недавно Россия впервые была включена в список 12 приоритетных стран для въездного туризма Японии. В этой связи туристический рынок этой страны является для нас весьма перспективным. Ростуризм нацелен на создание самых благоприятных условий для приёма японских туристов в России. Мы вместе с бизнесом и заинтересованными госорганами будем работать над повышением привлекательности отечественного турпродукта для японской аудитории, качества сервиса и уровня информированности японцев об уникальных туристических предложениях Российской Федерации, а также над развитием авиасообщения между двумя государствами для обслуживания растущих турпотоков», - говорит Глава Ростуризма Олег Сафонов.