ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 марта 2017 года в Москве в Центре Международной Торговли Руководитель Ростуризма Олег Сафонов проведёт Всероссийское совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма.

В повестке дня – вопросы повышения конкурентоспособности Российской Федерации на мировом туристском рынке, развития отечественного туристско-рекреационного комплекса и повышения качества туристских услуг, подготовки к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, продвижения национального турпродукта в стране и за рубежом и реализации государственных туристских проектов, совершенствования механизмов защиты туристов и обеспечения стабильности функционирования туристского рынка.

На совещании запланированы выступления главы Ростуризма Олега Сафонова, его заместителей Николая Королёва и Алексея Конюшкова, начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Светланы Сергеевой, глав региональных органов исполнительной власти в сфере туризма Христофора Константиниди (Краснодарский край), Сергея Стрельбицкого (Республика Крым), Андрея Ермака (Калининградская область), Сергея Иванова (Республика Татарстан), директора Ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, заместителя исполнительного директора НП «ОМИТ «Мир без границ», руководителя программы ChinaFriendly Анны Сибиркиной и других.

В рамках мероприятия пройдёт семинар Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Ростуризма на тему «Шёлковый Путь для регионов России», в котором примет участие исполнительный директор ЮНВТО Золтан Шомоги. Международные эксперты в сфере туризма проведут презентацию результатов нового исследования ЮНВТО по брэнду «Шёлковый путь» и новым возможностям его продвижения, а также поделятся опытом разработки и продвижения успешных европейских тематических маршрутов.

Отдельной темой для обсуждения станет реализация потенциала гастрономического туризма для регионов России на «Шёлковом пути».