Омская область получит на строительство и реконструкцию сельских дорог более 464 млн руб.
24.01.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал накануне распоряжение о распределении федеральных субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках программы развития сельских территорий.
Омская область получит на эти цели максимальный объем средств - свыше 464 млн. рублей. Для сравнения, Новосибирской области, которая занимает 2 место в СФО по объемам финансирования, будет направлено около 296,5 млн. рублей. Более весомую господдержку среди регионов страны получат только республики Татарстан и Удмуртия - около 578 млн. руб. и 520 млн. руб. соответственно.
Эксперты регионального Минстроя поясняют такой объем финансирования большими планами Омского региона по строительству подъездных дорог к объектам производства и переработки сельхозпродукции и поступательным развитием сельских территорий.
Обращаясь с бюджетным Посланием на 2017 год Губернатор Виктор Назаров поручил региональному Минстрою предусмотреть финансирование на строительство и реконструкцию дорог на территориях, где реализуются крупные инвестиционные проекты.
«Предлагаю в 2017 году профинансировать строительство пяти дорог, которые сформируют транспортную инфраструктуру для дальнейшего развития инвестиционных проектов таких компаний, как «Руском-Агро», «Омский бекон», «Титан», «АкваСибирь» и «Содружество-Омск», - заявил Губернатор.
В отраслевом Министерстве сообщили, что с привлечением федеральных средств в 2017 году планируется построить 47,3 км сельских дорог к 15 населенным пунктам Шербакульского, Исилькульского, Горьковского, Тевризского, Нововаршавского, Кормиловского, Большереченского, Нижнеомского, Знаменского, Любинского и Черлакского районов Омской области. Специалисты регионального Минстроя в настоящий момент находятся в Москве на подписании документов о финансировании.
Омская область получит на эти цели максимальный объем средств - свыше 464 млн. рублей. Для сравнения, Новосибирской области, которая занимает 2 место в СФО по объемам финансирования, будет направлено около 296,5 млн. рублей. Более весомую господдержку среди регионов страны получат только республики Татарстан и Удмуртия - около 578 млн. руб. и 520 млн. руб. соответственно.
Эксперты регионального Минстроя поясняют такой объем финансирования большими планами Омского региона по строительству подъездных дорог к объектам производства и переработки сельхозпродукции и поступательным развитием сельских территорий.
Обращаясь с бюджетным Посланием на 2017 год Губернатор Виктор Назаров поручил региональному Минстрою предусмотреть финансирование на строительство и реконструкцию дорог на территориях, где реализуются крупные инвестиционные проекты.
«Предлагаю в 2017 году профинансировать строительство пяти дорог, которые сформируют транспортную инфраструктуру для дальнейшего развития инвестиционных проектов таких компаний, как «Руском-Агро», «Омский бекон», «Титан», «АкваСибирь» и «Содружество-Омск», - заявил Губернатор.
В отраслевом Министерстве сообщили, что с привлечением федеральных средств в 2017 году планируется построить 47,3 км сельских дорог к 15 населенным пунктам Шербакульского, Исилькульского, Горьковского, Тевризского, Нововаршавского, Кормиловского, Большереченского, Нижнеомского, Знаменского, Любинского и Черлакского районов Омской области. Специалисты регионального Минстроя в настоящий момент находятся в Москве на подписании документов о финансировании.