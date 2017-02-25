ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции провели операцию "Ночной город".

Профилактическая операция состоялась в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года с целью стабилизации аварийности и обеспечения общественного порядка на улицах города.В рамках операции сотрудники городской Госавтоинспекции проверили водителей транспортных средств на состояние опьянения. Всего дорожными полицейскими было осмотрено 286 автомобилей и выявлено 28 нарушений правил дорожного движения, из них 9 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и отказа водителей от медицинского освидетельствования; 1 нарушение – управление транспортным средством без права управления.Госавтоинспекцией Нижнего Новгорода на постоянной основе проводится профилактическая работа, направленная на соблюдение водителями Правил дорожного движения, а также пресечение и раскрытие преступлений на территории областного центра.