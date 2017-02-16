Оперную певицу Марию Максакову исключат из "ЕР" за двойное гражданство
16.02.2017, 12:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России», заявил секретарь московского отделения Партии Андрей Метельский. Поводом для исключения стала информация о двойном гражданстве экс-парламентария.
«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», - сказал Метельский.
По его словам, решение об исключении может быть принято на ближайшем заседании регионального политсовета, которое пройдёт 16 февраля.