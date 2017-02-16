ОРЕАНДА-НОВОСТИ Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России», заявил секретарь московского отделения Партии Андрей Метельский. Поводом для исключения стала информация о двойном гражданстве экс-парламентария.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», - сказал Метельский.

По его словам, решение об исключении может быть принято на ближайшем заседании регионального политсовета, которое пройдёт 16 февраля.