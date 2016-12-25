Опознание погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны проведут в Москве
25.12.2016, 19:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Опознание погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны проведут в Москве. Об этом заявил Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе работы государственной комиссии по расследованию причин крушения самолёта Минобороны России. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
– В Министерстве обороны будет организован центр психологической поддержки, где будут работать сотрудники МЧС и Минздрава России. Родственников и близких погибших ориентируем на то, что в Сочи приезжать не нужно ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции, – отметилМаксим Соколов, подчеркнув, что опознание тел будет производиться в моргах Москвы.
Вениамин Кондратьев добавил, родственникам погибших, которые уже вылетели в Сочи, край окажет всестороннюю помощь.
– В Министерстве обороны будет организован центр психологической поддержки, где будут работать сотрудники МЧС и Минздрава России. Родственников и близких погибших ориентируем на то, что в Сочи приезжать не нужно ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции, – отметилМаксим Соколов, подчеркнув, что опознание тел будет производиться в моргах Москвы.
Вениамин Кондратьев добавил, родственникам погибших, которые уже вылетели в Сочи, край окажет всестороннюю помощь.