ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Опознание погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны проведут в Москве. Об этом заявил Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе работы государственной комиссии по расследованию причин крушения самолёта Минобороны России. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– В Министерстве обороны будет организован центр психологической поддержки, где будут работать сотрудники МЧС и Минздрава России. Родственников и близких погибших ориентируем на то, что в Сочи приезжать не нужно ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции, – отметилМаксим Соколов, подчеркнув, что опознание тел будет производиться в моргах Москвы.

Вениамин Кондратьев добавил, родственникам погибших, которые уже вылетели в Сочи, край окажет всестороннюю помощь.