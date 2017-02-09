ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, через какие каналы коммуникации россияне хотели бы узнавать мнение президента страны.

Точка зрения Владимира Путина по значимым социальным, экономическим и другим вопросам жизни страны интересна подавляющему большинству россиян: 64% наших сограждан хотели бы знать мнение президента по всем темам, 28% - по тем или иным аспектам. Декларируемый уровень интереса выше среди представителей старших возрастных групп.

В ситуации, когда больше половины граждан (58%) считают информацию, доносимую журналистами о взглядах и рассуждениях президента неточной или неполной, а потребность знать мнение главы государства высока, востребованными становятся прямые каналы коммуникации. Так, более двух третей респондентов (69%) заявили, что наиболее подходящим считают формат Прямой линии, пресс-конференции с Путиным. О том, что хотели бы узнавать о мнении Путина по тем или иным вопросам из репортажей СМИ, сказали 29% всех опрошенных.

Такой канал коммуникации, как личный сайт и социальные сети президента выбирают 29% россиян. Среди 18-24-летних (45%), москвичей и петербуржцев (35%), пользователей социальных сетей (37%) эта доля выше, чем в среднем по выборке. Согласно данным ежедневного опроса «Спутник», доля интернет-пользователей в России составляет 74%, и среди них наиболее популярной социальной сетью является ресурс ВКонтакте (им пользуются 49% «интернетчиков»).

Данные опроса комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Данные опроса подтверждают высокий уровень легитимности главы государства, вызывающий постоянный интерес людей к мнению президента по различным вопросам повестки дня. Одновременно растёт запрос на прямую, личную коммуникацию. Избиратели хотят говорить с властью напрямую, без посредников. В обществе, каждый второй член которого проводит много времени в социальных сетях, сформировалась уже привычка и запрос на интерактивность, постоянное и интенсивное коммуникативное взаимодействие. Игнорировать этот запрос, ограничиваясь использованием только налаженных каналов, прежде всего традиционных СМИ, – в наше время было бы большой ошибкой».