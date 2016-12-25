Орловские пожарные и спасатели несут службу в режиме повышенной готовности
25.12.2016, 09:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начиная с 25 декабря и до окончания новогодних каникул в деятельности Главного управления МЧС России по Орловской области наиболее актуальными являются вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждения чрезвычайных ситуаций.
С 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области и подчинённых учреждений приведены состояние повышенной готовности для оперативного и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия во время новогодних и рождественских праздников.
Для осуществления непрерывного руководства и решения задач организовано круглосуточное дежурство руководящего состава Главного управления. Личный состав оперативных дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области, оперативных групп по расследованию преступлений, связанных с пожарами, личный состав для несения службы на постах осуществляют дежурство на рабочих местах. Личный состав Главного управления, резервных дежурных смен Отряда федеральной противопожарной службы по Орловской области, Специализированной пожарно-спасательной части, ЦУКС Главного управления в этот период постоянно находятся на оповещении и готовы к действиям по предназначению.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы несут дежурство за складывающейся обстановкой с пожарами и гибелью людей. Кроме этого организовано дежурство инспекторского состава Государственного пожарного надзора на объектах проведения праздничных мероприятий на территории области. На особо значимых объектах с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий и организовано дежурство инспекторского состава. В жилом секторе совместно с органами внутренних дел, местного самоуправления, работниками социальной защиты проводится адресная разъяснительно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности населением; особое внимание уделяется социально незащищённым слоям населения. В течение всех праздников будут проводиться рейды по выявлению несанкционированных мест реализации пиротехнических изделий совместно с сотрудниками УМВД по Орловской области, прокуратуры, органами местного самоуправления.
Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области организовано взаимодействие с дежурными службами территориальными органами федеральных органов власти в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в период проведения новогодних праздничных мероприятий. Через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пункты связи пожарно-спасательных частей и дежурно-диспетчерские службы организаций организован непрерывный сбор и оценка данных обстановки на территории области.
В целях предотвращения происшествий и гибели людей на воде организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Орловской области, спасателями областной поисково-спасательной службы и сотрудниками УМВД России по Орловской области.
Рекомендации при организации новогодних праздников
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решёток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- не ставьте ёлку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте ёлку рядом с отопительными или электроприборами;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена;
Категорически запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решётках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Если ёлка загорелась:
- обесточьте электрическую гирлянду;
- вызовите пожарную охрану;
- выведите из помещения людей;
- если это возможно – приступите к тушению ёлки.
Для этого повалите её на пол, накройте плотной тканью, залейте водой. Забросайте песком, примените огнетуши¬тель.
- если ёлка искусственная, ни в коем случае не при¬меняйте воду для её тушения. Синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на го¬рящую поверхность приведёт к вскипанию расплавлен¬ной массы и разбрызгиванию горящих капель, а, следо¬вательно, и к увеличению площади горения. Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых 30-40 секунд, покиньте помещение.
Осторожно: пиротехника!
Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции регламентированы Правилами обеспечения противопожарного режима при распространении и использовании пиротехнических изделий (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. №1052) и Техническим регламентом Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770 "О безопасности пиротехнических изделий".
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению, адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Покупайте пиротехнику только в местах официальной продажи в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, исключающих попадание на неё прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
1) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
2) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
3) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
4) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
5) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
6) на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Любое пиротехническое изделие при неумелом обращении может привести к травмированию людей и пожару.
Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Их нельзя носить в кармане, возить в автомобиле. Хранить фейерверки нужно в не доступных для детей местах. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить. Использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых запрещается. Курить рядом с пиротехническим изделием категорически запрещается.
Правила безопасного обращения с пиротехникой
1. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.
3. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.
4. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения.
5. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.
6. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег.
7. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
8. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.
9. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
10. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска.
Задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и зрителей!
Меры безопасности на льду
1. Прежде чем двигаться по льду, убедитесь в его прочности.
2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.
3. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, следует немедленно остановиться и идти обратно по своим следам.
4. Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда.
5. Опасно выходить на лёд при оттепели.
6. При движении по льду следует обходить опасные и подозрительные места.
7. Особенно осторожным необходимо быть в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водные объекты, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий.
8. При групповом переходе по льду следует двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следить за идущими впереди.
9. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток устраивается на реке, озере, пруду, то толщина льда должна быть не менее 10-12 см.
10. Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 см.
11. Опасно ходить и кататься на льду поодиночке в ночное время, особенно в незнакомых местах.
12. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй.
13. Если приходится идти по целине, то для обеспечения безопасности, крепления лыж следует отстегнуть. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м.
14. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, собираться большими группами.
15. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом – петля.
16. В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришёл, одновременно призывая на помощь.
17. При оказании помощи провалившемуся под лёд опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лёжа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, верёвки, багры. Если этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лёд и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подаёт пострадавшему ремень, шарф, куртку. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до тёплого помещения, переодеться.
Для предупреждения теракта необходимо:
- проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте, в местах проведения праздничных мероприятий;
- обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы;
- обо всём подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию (по телефону 02), а также в службу спасения (телефоны 01, 112).
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, или же коробку сумку, чемодан с признаками бомбы или иной бесхозный предмет:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию и службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте, жилом доме или помещении, может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, свёрток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть:
- натянутая проволока, шнур и т. д.;
- провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
- бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.
С 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области и подчинённых учреждений приведены состояние повышенной готовности для оперативного и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия во время новогодних и рождественских праздников.
Для осуществления непрерывного руководства и решения задач организовано круглосуточное дежурство руководящего состава Главного управления. Личный состав оперативных дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области, оперативных групп по расследованию преступлений, связанных с пожарами, личный состав для несения службы на постах осуществляют дежурство на рабочих местах. Личный состав Главного управления, резервных дежурных смен Отряда федеральной противопожарной службы по Орловской области, Специализированной пожарно-спасательной части, ЦУКС Главного управления в этот период постоянно находятся на оповещении и готовы к действиям по предназначению.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы несут дежурство за складывающейся обстановкой с пожарами и гибелью людей. Кроме этого организовано дежурство инспекторского состава Государственного пожарного надзора на объектах проведения праздничных мероприятий на территории области. На особо значимых объектах с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий и организовано дежурство инспекторского состава. В жилом секторе совместно с органами внутренних дел, местного самоуправления, работниками социальной защиты проводится адресная разъяснительно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности населением; особое внимание уделяется социально незащищённым слоям населения. В течение всех праздников будут проводиться рейды по выявлению несанкционированных мест реализации пиротехнических изделий совместно с сотрудниками УМВД по Орловской области, прокуратуры, органами местного самоуправления.
Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области организовано взаимодействие с дежурными службами территориальными органами федеральных органов власти в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в период проведения новогодних праздничных мероприятий. Через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пункты связи пожарно-спасательных частей и дежурно-диспетчерские службы организаций организован непрерывный сбор и оценка данных обстановки на территории области.
В целях предотвращения происшествий и гибели людей на воде организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Орловской области, спасателями областной поисково-спасательной службы и сотрудниками УМВД России по Орловской области.
Рекомендации при организации новогодних праздников
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решёток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- не ставьте ёлку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте ёлку рядом с отопительными или электроприборами;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена;
Категорически запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решётках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Если ёлка загорелась:
- обесточьте электрическую гирлянду;
- вызовите пожарную охрану;
- выведите из помещения людей;
- если это возможно – приступите к тушению ёлки.
Для этого повалите её на пол, накройте плотной тканью, залейте водой. Забросайте песком, примените огнетуши¬тель.
- если ёлка искусственная, ни в коем случае не при¬меняйте воду для её тушения. Синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на го¬рящую поверхность приведёт к вскипанию расплавлен¬ной массы и разбрызгиванию горящих капель, а, следо¬вательно, и к увеличению площади горения. Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых 30-40 секунд, покиньте помещение.
Осторожно: пиротехника!
Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции регламентированы Правилами обеспечения противопожарного режима при распространении и использовании пиротехнических изделий (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. №1052) и Техническим регламентом Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770 "О безопасности пиротехнических изделий".
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению, адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Покупайте пиротехнику только в местах официальной продажи в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, исключающих попадание на неё прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
1) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
2) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
3) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
4) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
5) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
6) на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Любое пиротехническое изделие при неумелом обращении может привести к травмированию людей и пожару.
Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Их нельзя носить в кармане, возить в автомобиле. Хранить фейерверки нужно в не доступных для детей местах. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить. Использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых запрещается. Курить рядом с пиротехническим изделием категорически запрещается.
Правила безопасного обращения с пиротехникой
1. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.
3. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.
4. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения.
5. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.
6. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег.
7. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
8. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.
9. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
10. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска.
Задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и зрителей!
Меры безопасности на льду
1. Прежде чем двигаться по льду, убедитесь в его прочности.
2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.
3. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, следует немедленно остановиться и идти обратно по своим следам.
4. Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда.
5. Опасно выходить на лёд при оттепели.
6. При движении по льду следует обходить опасные и подозрительные места.
7. Особенно осторожным необходимо быть в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водные объекты, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий.
8. При групповом переходе по льду следует двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следить за идущими впереди.
9. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток устраивается на реке, озере, пруду, то толщина льда должна быть не менее 10-12 см.
10. Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 см.
11. Опасно ходить и кататься на льду поодиночке в ночное время, особенно в незнакомых местах.
12. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй.
13. Если приходится идти по целине, то для обеспечения безопасности, крепления лыж следует отстегнуть. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м.
14. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, собираться большими группами.
15. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом – петля.
16. В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришёл, одновременно призывая на помощь.
17. При оказании помощи провалившемуся под лёд опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лёжа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, верёвки, багры. Если этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лёд и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подаёт пострадавшему ремень, шарф, куртку. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до тёплого помещения, переодеться.
Для предупреждения теракта необходимо:
- проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте, в местах проведения праздничных мероприятий;
- обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы;
- обо всём подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию (по телефону 02), а также в службу спасения (телефоны 01, 112).
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, или же коробку сумку, чемодан с признаками бомбы или иной бесхозный предмет:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию и службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном транспорте, жилом доме или помещении, может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, свёрток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть:
- натянутая проволока, шнур и т. д.;
- провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
- бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.