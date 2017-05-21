ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 мая на торжественном мероприятии, связанном с 20-летием выпуска первого автомобиля в Калининграде, «отец-основатель» холдинга «Автотор» Владимир Щербаков во всеуслышание объявил, что передает бразды правления сыну Сергею. Сергей Владимирович Щербаков сегодня – главный акционер компании и некоторое время назад уже начал перенимать на себя нагрузку и ответственность, связанные с инвестиционной деятельностью «Автотора» и работой на перспективу.

Слухи о том, что Щербаков-старший планирует отойти от дел, ходили давно. В июле 2016 года в СМИ была опубликована новость (со ссылкой на ЕГРЮЛ) о том, что 25 апреля 2016 года владельцем материнской компании «Автотора» - ООО «Автотор-холдинг» с долей 99,98% стала люксембургская Automotive Development Holding (учрежденная 21 декабря 2015 года. Ее единственный акционер – гонконгская Automotive Development Group Limited (учреждена в феврале 2016 года), которая полностью принадлежит Сергею Щербакову.

Однако 20 мая 2017 года впервые признание о передаче компании прозвучало официально с широкой трибуны. На торжественном праздничном собрании, когда награждали ветеранов завода, обоим Щербаковым также были вручены медали, учрежденные «Автотором». Старшему – за многолетнюю преданность своему делу, младшему, как прокомментировал председатель совета директоров холдинга Валерий Горбунов, - «как эстафету, которая передаётся со всей ответственностью и надеждой», что он закрепит и продолжит успехи отца.