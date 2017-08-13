ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Кранодарском крае начал действовать особый противопожарный режим.



В связи с установившейся сухой погодой, увеличением на территории Краснодарского края возгораний сухой растительности, увеличением температуры воздуха, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, связанных с гибелью людей, своевременного тушения пожаров на Кубани принято постановление Главы администрации Краснодарского края об особом противопожарном режиме №582 от 11.08.2017г.