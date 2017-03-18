Отделение Русского географического общества появится при Валаамском монастыре
18.03.2017, 14:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый вице-президент РГО, президент Российской ассоциации полярников, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров вручил членский билет РГО епископу Троицкому Панкратию, игумену Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Владыка Панкратий, со своей стороны, подтвердил готовность принимать участие в работе Общества. На встрече обсуждался вопрос открытия при Валаамском монастыре отделения Русского географического общества.
Чилингаров поблагодарил наместника и братию монастыря за помощь в работе трёх экспедиций, проходивших на архипелаге в последнее время, и за сбор материалов о преподобном Германе Аляскинском, просветителе Америки.
Вице-президент РГО также поблагодарил епископа Панкратия за внимание к проблеме обмеления Ладоги. "Как раз завтра собирается коллегия Росгидромета, и одним из пунктов повестки станет обсуждение этой проблемы", - сказал Чилингаров.
Игумен Валаамской обители заявил, что проблема обмеления должна быть взята под контроль и необходимо найти правильное объяснение этому явлению. Он также рассказал, что капитаны вынуждены не полностью загружать свои суда, чтобы не сесть на мель.
Гидрометеорологические наблюдения ведутся на острове более 150 лет. В 1858 году на Ладогу прибыла экспедиция Гидрографического департамента Морского министерства, оставив после себя и поныне функционирующий памятник — футшток, высеченный на одной из отвесных скал для наблюдения за состоянием озера и окружающей его природы. С 1859 года в монастыре стали вести водомерные наблюдения.
Владыка Панкратий, со своей стороны, подтвердил готовность принимать участие в работе Общества. На встрече обсуждался вопрос открытия при Валаамском монастыре отделения Русского географического общества.
Чилингаров поблагодарил наместника и братию монастыря за помощь в работе трёх экспедиций, проходивших на архипелаге в последнее время, и за сбор материалов о преподобном Германе Аляскинском, просветителе Америки.
Вице-президент РГО также поблагодарил епископа Панкратия за внимание к проблеме обмеления Ладоги. "Как раз завтра собирается коллегия Росгидромета, и одним из пунктов повестки станет обсуждение этой проблемы", - сказал Чилингаров.
Игумен Валаамской обители заявил, что проблема обмеления должна быть взята под контроль и необходимо найти правильное объяснение этому явлению. Он также рассказал, что капитаны вынуждены не полностью загружать свои суда, чтобы не сесть на мель.
Гидрометеорологические наблюдения ведутся на острове более 150 лет. В 1858 году на Ладогу прибыла экспедиция Гидрографического департамента Морского министерства, оставив после себя и поныне функционирующий памятник — футшток, высеченный на одной из отвесных скал для наблюдения за состоянием озера и окружающей его природы. С 1859 года в монастыре стали вести водомерные наблюдения.