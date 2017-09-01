ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Василий Голубев принял участие в торжественной линейке в честь Дня знаний и открыл новую школу в самом крупном новом жилом районе Ростова – Левенцовском. Учебное заведение рассчитано на 1400 школьников, а его площадь равна территории нескольких футбольных полей.

В новой ростовской школе будут получать знания ученики 66 классов. А первых классов в учебном заведении – 15. Это единственная школа в регионе, где есть не только 1 "А", но и 1 "О" и даже 1 "У".



"Пусть учёба в этих стенах станет увлекательным путешествием в мир знаний, педагогам желаю прилежных учеников и соратников-родителей", - обратился к собравшимся Голубев.

Школа имеет инженерно-техническую направленность. В учебном заведении есть два спортзала, бассейн, рабочие зоны, где ученики могут заниматься коллективным творчеством и наукой, шахматный класс, уголок настольного тенниса, кабинеты робототехники, фото- и видеостудия. В 115-ой будут работать спортивные секции и десятки дополнительных кружков.

Губернатор осмотрел классы, столовую, актовый и спортивный залы.

Для учеников 10-11 классов губернатор провёл открытый урок, посвящённый 80-летию Ростовской области. Глава региона рассказал школьникам об истории донской земли и выдающихся жителях региона.