ПАО "МОЭСК" оштрафовано за неисполнение обязательств по техприсоединению к энергосетям
11.01.2017, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «МОЭСК» не исполнило свои обязательства по технологическому присоединению жилого дома и необоснованно отказало в заключении договора на технологическое присоединение нежилого объекта в Москве.
Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу гражданина на несоблюдение ПАО «МОЭСК» своих обязательств по договору о технологическом присоединении энергопринимающих устройств в жилом доме в Москве, а именно – нарушение сроков присоединения.
Согласно пояснениям ПАО «МОЭСК» увеличение срока выполнения работ произошло по независящим от него причинам. Однако Общество предварительно не согласовало ход проведения работ с третьими лицами, увеличив тем самым сроки технологического присоединения жилого дома, что говорит о ненадлежащем исполнении монополистом своих обязанностей.
Одновременно с этим делом, Московское УФАС России рассмотрело еще одно дело по заявлению гражданина о необоснованном отказе ПАО «МОЭСК» от заключения договора с ним на технологическое присоединение объекта в Москве. При этом ПАО «МОЭСК» не представило доказательств, которые бы подтвердили невозможность направить гражданину проект договора.
В результате, в обоих случаях Московское УФАС России признало ПАО «МОЭСК» виновным в совершении административного правонарушения согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило Обществу штраф в размере 600 тысяч рублей за каждое правонарушение.
Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу гражданина на несоблюдение ПАО «МОЭСК» своих обязательств по договору о технологическом присоединении энергопринимающих устройств в жилом доме в Москве, а именно – нарушение сроков присоединения.
Согласно пояснениям ПАО «МОЭСК» увеличение срока выполнения работ произошло по независящим от него причинам. Однако Общество предварительно не согласовало ход проведения работ с третьими лицами, увеличив тем самым сроки технологического присоединения жилого дома, что говорит о ненадлежащем исполнении монополистом своих обязанностей.
Одновременно с этим делом, Московское УФАС России рассмотрело еще одно дело по заявлению гражданина о необоснованном отказе ПАО «МОЭСК» от заключения договора с ним на технологическое присоединение объекта в Москве. При этом ПАО «МОЭСК» не представило доказательств, которые бы подтвердили невозможность направить гражданину проект договора.
В результате, в обоих случаях Московское УФАС России признало ПАО «МОЭСК» виновным в совершении административного правонарушения согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило Обществу штраф в размере 600 тысяч рублей за каждое правонарушение.