ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В пенсионной системе России в 2017 году произойдёт ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.

Повышение пенсий и социальных выплат

В 2017 году индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трёх пенсионных баллов.

Единовременная пенсионная выплата в 5 000 рублей

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей. Её получат все, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании документов из выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не надо.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информацию о дополнительной дате доставки единовременной выплаты в январе сообщат при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту России», а через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки выплаты 5 000 рублей – с 13 по 28 января.

Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете Пенсионного фонда на 2017 год.

Назначение пенсий и количество пенсионеров

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчёте накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома – граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.

Основным видом пенсии в России в 2017 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность её получателей в 2017 году – более 40 млн человек. Ещё почти 4 млн человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Формирование пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлён и на 2017 год. Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объёме.

Материнский капитал

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть ещё два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлён до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Страховые взносы и отчетность

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остаётся на уровне 22%, при этом функция администрирования страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.

Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрирования остаётся ряд функций. За Фондом остаётся всё, что связано с периодами до 2017 года: приём и обработка расчётов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлетний переходный период.