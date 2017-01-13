ПФР выплачивает 5 000 рублей единовременной пенсионной выплаты
13.01.2017, 14:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В настоящее время пенсионеры, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда, получают 5 000 рублей единовременной выплаты.
Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей. Средства направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.
Большинство пенсионеров уже получили единовременную выплату на свои банковские счета. C 12 января почтальоны Почты России начали доставлять единовременную выплату пенсионерам на дом.
Выплата и доставка единовременной выплаты и пенсии за январь будут завершены до 28 января. Финансирование и доставка пенсии и других социальных выплат, которые пенсионеры традиционно получают вместе с пенсией, за январь производится по графику, по которому ежемесячно доставляются пенсии.
Те пенсионеры, которые получают пенсию через доставку на дом Почтой России или иной доставочной организацией по графику доставки с 13 по 28 января, получат пенсию и единовременную выплату одновременно. К тем пенсионерам, которым почтальон уже принес пенсию в первой декаде января, почтальон придет еще раз и доставит единовременную выплату.
На банковские счета пенсионеров в кредитных организациях пенсия и единовременная выплата перечисляются двумя платежами, которые могут поступить в разное время.
Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей. Средства направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.
Большинство пенсионеров уже получили единовременную выплату на свои банковские счета. C 12 января почтальоны Почты России начали доставлять единовременную выплату пенсионерам на дом.
Выплата и доставка единовременной выплаты и пенсии за январь будут завершены до 28 января. Финансирование и доставка пенсии и других социальных выплат, которые пенсионеры традиционно получают вместе с пенсией, за январь производится по графику, по которому ежемесячно доставляются пенсии.
Те пенсионеры, которые получают пенсию через доставку на дом Почтой России или иной доставочной организацией по графику доставки с 13 по 28 января, получат пенсию и единовременную выплату одновременно. К тем пенсионерам, которым почтальон уже принес пенсию в первой декаде января, почтальон придет еще раз и доставит единовременную выплату.
На банковские счета пенсионеров в кредитных организациях пенсия и единовременная выплата перечисляются двумя платежами, которые могут поступить в разное время.