ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа по повышению инвестиционной привлекательности Приморья расширена с 7 до 10 проектов. Губернатор Приморья поручил синхронизировать «дорожные карты», для того чтобы обеспечить эффективную реализацию инвестпроектов в крае. Об этом Владимир Миклушевский заявил на заседании оргштаба по внедрению в Приморье лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В конце января Правительство утвердило целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Как отметила руководитель Функционального проектного офиса Приморья, первый заместитель директора Инвестиционного Агентства края Елена Яскевич, в результате пакет проектов в рамках программы по улучшению инвестиционного климата расширен с семи до десяти.

«Мы пошли по пути интеграции целевых моделей в разработанные нами дорожные карты, обеспечив системный подход в формировании инвестиционного климата. Таким образом, программа по внедрению лучших практик Национального рейтинга в Приморье расширилась с семи до десяти проектов: это “Предпринимательство”, “Инвестиции”, “ЖКХ”, “Контрольно-надзорная деятельность”, “Строительство”, “Энергетика”, “Земельные ресурсы и недвижимость”, “Трудовые ресурсы и образование”, “Транспорт” и “IT-инфраструктура”. Внедрение целевых моделей изменяет не только сами карты, но и направление, и суть работы с бизнес-сообществом. Этот этап эволюции нормативно-правовой базы отличают более жесткие требования, целевые показатели и сроки», – сообщила Елена Яскевич.

Руководителям проектов предстоит проанализировать риски и проблемные зоны и обсудить целевые показатели с бизнес-сообществом, новые дорожные карты должны быть готовы к 1 марта, добавила она.

Губернатор Приморья подчеркнул, крайне важно синхронизировать реализацию этих проектов между собой.

«В Приморье сегодня реализуются сотни инвестиционных проектов, в том числе в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Обеспечивая упрощение различных процедур для инвесторов, важно обеспечить взаимосвязь между этими проектами, синхронную, комплексную реализацию, ведь для осуществления инвестпроекта важны практически все целевые показатели. При отсутствии хотя бы одной составляющей, будь то земля, разрешение на строительство или энергоресурсы, проект не будет реализован. Получится, как в миниатюре у Аркадия Райкина: пуговицы есть, карманы есть, только пиджака нет», – отметил Владимир Миклушевский.

Глава региона поручил провести экспертные группы и стратегические сессии по вопросам, которые выходят за рамки одного проекта. Губернатор Приморья ещё раз подчеркнул, важно добиться реального улучшения инвестиционного климата, а не формального достижения показателей.