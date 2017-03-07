Парашютисты-десантники появятся в аэромобильных группировках МЧС России
07.03.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В МЧС России прошло селекторное совещание, посвящённое вопросам готовности аэромобильной группировки МЧС России к действиям по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров. В работе совещания в режиме видеоконференцсвязи принял участие начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Руслан Яхьяев.
Аэромобильная группировка МЧС России насчитывает общей численностью более 13 500 человек. АМГ могут быть привлечены на любые крупномасштабные ЧС и пожары, при этом расчёт сил и средств АМГ осуществлён по шести основным видам ЧС: паводки, природные пожары, крупные транспортные аварии, обрушения зданий, техногенные пожары, а также ЧС, связанные с химическим, бактериологическим заражением и радиационным загрязнением.
– Прошу соответствующие службы выдать рекомендации по техническому обслуживанию и поддержанию готовности техники, экипировки и оснащения АМГ. Мы должны быть готовы к работе в любых погодных условиях, – сказал Владимир Пучков.
Для ликвидации ЧС, вызванных прохождением паводка, подготовлено 77 летных экипажей на применение дистанционной вертолётной системы устранения ледовых заторов с фюзеляжным раскладчиком зарядов. Также находятся в готовности 55 воздушных судов для ликвидации природных и техногенных пожаров.
Владимир Пучков поручил Академии гражданской защиты МЧС России пересмотреть программу подготовки и переподготовки личного состава, который привлекается в АМГ и потребовал ввести до конца года в каждое подразделение парашютистов-десантников.
Аэромобильная группировка МЧС России насчитывает общей численностью более 13 500 человек. АМГ могут быть привлечены на любые крупномасштабные ЧС и пожары, при этом расчёт сил и средств АМГ осуществлён по шести основным видам ЧС: паводки, природные пожары, крупные транспортные аварии, обрушения зданий, техногенные пожары, а также ЧС, связанные с химическим, бактериологическим заражением и радиационным загрязнением.
– Прошу соответствующие службы выдать рекомендации по техническому обслуживанию и поддержанию готовности техники, экипировки и оснащения АМГ. Мы должны быть готовы к работе в любых погодных условиях, – сказал Владимир Пучков.
Для ликвидации ЧС, вызванных прохождением паводка, подготовлено 77 летных экипажей на применение дистанционной вертолётной системы устранения ледовых заторов с фюзеляжным раскладчиком зарядов. Также находятся в готовности 55 воздушных судов для ликвидации природных и техногенных пожаров.
Владимир Пучков поручил Академии гражданской защиты МЧС России пересмотреть программу подготовки и переподготовки личного состава, который привлекается в АМГ и потребовал ввести до конца года в каждое подразделение парашютистов-десантников.