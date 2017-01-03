Парковочные места стали объектами недвижимости
03.01.2017, 15:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владельцы машино-мест, площадок, предназначенных для размещения транспортных средств, теперь могут зарегистрировать право собственности на них, а значит - легально продавать, сдавать и дарить их.
Федеральный закон, согласно которому машино-места считаются объектами недвижимости, вступил в силу с 1 января 2017 года.
Нововведения касаются объектов, которые располагаются непосредственно внутри здания или сооружения, то есть речь не идёт о парковочных местах во дворах.
В законе также отмечается, что машино-места могут не иметь стен, но их границы должны быть зафиксированы и поставлены на кадастровый учёт.
Кроме того, теперь владельцы общей долевой собственности получили право выделять свою долю в объекте. Для этого необходимо определить границы машино-места, а также зарегистрировать право собственности на него. Более того, теперь претендентам на машино-места не требуется получать согласие других дольщиков. Достаточно лишь предоставить в Росреестр соглашение участников совместной собственности или решение общего собрания собственников. Право общей долевой собственности прекратится сразу после того, как последний дольщик зарегистрирует право собственности на машино-место. Оставшееся после определения долей имущество станет общим для всех собственников.
Соответствующий закон был разработан по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал премьер-министру Дмитрию Медведеву в апреле 2016 года.
Федеральный закон, согласно которому машино-места считаются объектами недвижимости, вступил в силу с 1 января 2017 года.
Нововведения касаются объектов, которые располагаются непосредственно внутри здания или сооружения, то есть речь не идёт о парковочных местах во дворах.
В законе также отмечается, что машино-места могут не иметь стен, но их границы должны быть зафиксированы и поставлены на кадастровый учёт.
Кроме того, теперь владельцы общей долевой собственности получили право выделять свою долю в объекте. Для этого необходимо определить границы машино-места, а также зарегистрировать право собственности на него. Более того, теперь претендентам на машино-места не требуется получать согласие других дольщиков. Достаточно лишь предоставить в Росреестр соглашение участников совместной собственности или решение общего собрания собственников. Право общей долевой собственности прекратится сразу после того, как последний дольщик зарегистрирует право собственности на машино-место. Оставшееся после определения долей имущество станет общим для всех собственников.
Соответствующий закон был разработан по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал премьер-министру Дмитрию Медведеву в апреле 2016 года.