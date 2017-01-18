В "Единой России" не поддержали идею разрешить "скорой помощи" таранить другие автомобили
18.01.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Единая Россия» не поддерживает идею предоставить «скорой помощи» право таранить мешающие проезду автомобили. В Партии считают подобную меру неэффективной и опасной для самих автомобилей спасательных служб. Решить проблему, по мнению депутатов от «Единой России», поможет организация парковочных мест во дворах и ужесточение ответственности, вплоть до уголовной, за создание препятствий для деятельности спасательных служб, если это привело к летальному исходу.
Так, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал данную идею Минздрава «нежизнеспособной».
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, в свою очередь, предложил заняться организацией парковочных мест во дворах. По его словам, комитет проработает этот вопрос и предложит свои варианты разрешения проблемы с парковкой во дворах.
«Комитет изучит все эти вопросы по организации двора. Мы должны сделать стоянки во дворах шаговой доступности, чтобы люди могли поставить машины, не ущемляя ничьи интересы. Мы должны в комплексе подойти к этому, а если у нас во дворах где-то не дописаны правила, то мы должны эти вещи устранить», - подчеркнул Москвичев.
Парламентарий пояснил, что решить проблему проезда «скорой помощи» можно только с помощью правил дорожного движения, так как таран, во-первых, может быть опасен для обоих водителей, а, во-вторых, будет наносить урон машинам «скорой помощи», которых «у нас и так не хватает».
Более того, в Совете Федерации предложили приравнять помехи «скорой помощи», если они привели к летальному исходу, к угрозе жизни человека. Об этом заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, также не поддержавший идею предоставить «скорой помощи» право таранить мешающие автомобили.
Рязанский также отметил, что нужно посмотреть Уголовный кодекс, чтобы проанализировать - нужна ли только правоприменительная практика или необходимо внесение поправок в документ, расширяющий толкование этой статьи.
Напомним, в Петропавловке-Камчатском 10 января бригада «скорой помощи» не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам. В итоге врачи «скорой» доехали до вызова через 13 минут вместо 3 минут и на месте констатировали смерть молодого человека.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что машинам «скорой помощи» могут разрешить таранить препятствующие проезду автомобили. В Минздраве также сообщили, что обсуждают варианты ужесточения ответственности за помехи проезду «скорой».
Так, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал данную идею Минздрава «нежизнеспособной».
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, в свою очередь, предложил заняться организацией парковочных мест во дворах. По его словам, комитет проработает этот вопрос и предложит свои варианты разрешения проблемы с парковкой во дворах.
«Комитет изучит все эти вопросы по организации двора. Мы должны сделать стоянки во дворах шаговой доступности, чтобы люди могли поставить машины, не ущемляя ничьи интересы. Мы должны в комплексе подойти к этому, а если у нас во дворах где-то не дописаны правила, то мы должны эти вещи устранить», - подчеркнул Москвичев.
Парламентарий пояснил, что решить проблему проезда «скорой помощи» можно только с помощью правил дорожного движения, так как таран, во-первых, может быть опасен для обоих водителей, а, во-вторых, будет наносить урон машинам «скорой помощи», которых «у нас и так не хватает».
Более того, в Совете Федерации предложили приравнять помехи «скорой помощи», если они привели к летальному исходу, к угрозе жизни человека. Об этом заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, также не поддержавший идею предоставить «скорой помощи» право таранить мешающие автомобили.
Рязанский также отметил, что нужно посмотреть Уголовный кодекс, чтобы проанализировать - нужна ли только правоприменительная практика или необходимо внесение поправок в документ, расширяющий толкование этой статьи.
Напомним, в Петропавловке-Камчатском 10 января бригада «скорой помощи» не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам. В итоге врачи «скорой» доехали до вызова через 13 минут вместо 3 минут и на месте констатировали смерть молодого человека.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что машинам «скорой помощи» могут разрешить таранить препятствующие проезду автомобили. В Минздраве также сообщили, что обсуждают варианты ужесточения ответственности за помехи проезду «скорой».