Пассажиры сэкономят более 30% на поездках с абонементным билетом "Великий Новгород"
31.07.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров: с 1 августа 2017 года изменяется стоимость и порядок оформления абонементного билета "Великий Новгород".
Увеличивается размер скидки для пассажиров, использующих абонементный билет "Великий Новгород". С 1 августа пассажиры, использующие данный абонементный билет, смогут экономить на поездках в Великий Новгород до 31% по отношению к разовой поездке, ранее размер скидки составлял до 15%.
Оформление абонементного билета "Великий Новгород" производится от всех станций, расположенных на участке Санкт-Петербург – Тосно, до станции Новгород-на-Волхове.
Напомним, данный вид абонементного билета действителен для проезда в пригородных поездах всех категорий, в том числе скорых поездах "Ласточка".
Увеличивается размер скидки для пассажиров, использующих абонементный билет "Великий Новгород". С 1 августа пассажиры, использующие данный абонементный билет, смогут экономить на поездках в Великий Новгород до 31% по отношению к разовой поездке, ранее размер скидки составлял до 15%.
Оформление абонементного билета "Великий Новгород" производится от всех станций, расположенных на участке Санкт-Петербург – Тосно, до станции Новгород-на-Волхове.
Напомним, данный вид абонементного билета действителен для проезда в пригородных поездах всех категорий, в том числе скорых поездах "Ласточка".
Источник: РЖД