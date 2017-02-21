ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 февраля 2017 года в 14.00 в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества в Москве (Петроверигский переулок, дом 4, стр.1) состоится торжественное открытие выставки «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные».

Церемонию открытия возглавят Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.

Выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные» откроется в День защитника Отечества по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и станет первым мероприятием, приуроченным к 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Дата открытия выбрана не случайно — экспозиция раскрывает тему священного воинства и духовной защиты Российского государства.

Впервые в формате выставки будет системно представлена наградная система Русской Православной Церкви — ордена, медали и знаки отличия, которыми Церковь отмечает труды и заслуги в пастырском служении, богословской и научной деятельности, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах духовенства и мирян.

Орден святого равноапостольного князя Владимира (первая награда после восстановления Патриаршества, учрежденная в 1957 году), орден святого апостола Андрея Первозванного (высшая награда Русской Православной Церкви, учрежденная в 1988 году в память 1000-летия Крещения Руси), награды, которыми удостаивают женщин — орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, и орден святой равноапостольной княгини Ольги — эти и многие другие награды впервые собраны вместе в рамках единой экспозиции.